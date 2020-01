La guerre commerciale qui oppose les deux géants de l’économie mondiale frappe de plein fouet Huawei, la firme chinoise de téléphonie mobile. La firme s’est vue retirer sa licence Android et ne peut donc plus exploiter les applications d’Android sur ses nouveaux téléphones. Aussi s’est-elle tournée vers le néerlandais Tom Tom pour remplacer le service de cartographie Google Map sur ses téléphones.

Désormais, Huawei pourra installer sur ses téléphones les données de cartographie, de navigation et de trafic en temps réel de TomTom. Des données que le géant chinois devra utiliser selon la technologie de Tom Tom qui les a mises au point. Cet accord entre Tom Tom et Huawei est bien la preuve que le géant chinois s’attèle à trouver des voies et moyens pour s’affranchir de la tutelle américaine et de l’humeur des politiques de tout bord qui ne mesurent pas toujours l’impact de leurs décisions sur les autres secteurs.

Bientôt Harmony OS

Le géant chinois travaille aussi à mettre au point son propre système d’exploitation. Un système d’exploitation maison nommé Harmony OS. Un système qui n’est pas encore prêt à être mis sur les smartphones. D’où la nécessité de parer au plus pressé en signant des contrats du genre de celui paraphé avec Tom Tom. D’autres contrats du type devraient être paraphés par Huawei très bientôt.

Le contrat avec Tom Tom n’a été su du grand public que le vendredi dernier. Or il aurait été paraphé depuis un bon moment avec le néerlandais. Certaines rumeurs font état d’une trêve dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Espérons que si cela s’avérait, Huawei pourra en profiter pour sortir de la liste noire des Américains. Mais en attendant, Huawei s’active pour satisfaire entièrement ses clients.