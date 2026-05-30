Pacifique : les USA frappent un navire lié au trafic de drogue, trois morts (vidéo)

L’armée américaine a annoncé avoir mené vendredi une nouvelle frappe contre une embarcation soupçonnée de participer au trafic de drogue dans l’est de l’océan Pacifique. Selon le Commandement Sud des États-Unis (Southcom), trois personnes ont été tuées lors de l’opération et aucun militaire américain n’a été blessé.

D’après un communiqué publié par Southcom sur le réseau social X, les renseignements américains ont identifié le navire comme évoluant sur une route régulièrement utilisée par les réseaux de narcotrafic dans le Pacifique oriental. L’armée américaine affirme également que l’embarcation participait à des activités de trafic de stupéfiants au moment de son interception.

L’opération s’inscrit dans la campagne menée depuis plusieurs mois par les forces américaines contre les embarcations soupçonnées de transporter de la drogue dans les eaux du Pacifique Est et de la mer des Caraïbes.

« Le 29 mai, sur directive du commandant de #SOUTHCOM, le général Francis L. Donovan, la Joint Task Force Southern Spear a effectué une frappe cinétique létale sur un navire exploité par des Organisations Terroristes Désignées. Les renseignements ont confirmé que le navire transitait le long de routes connues de trafic de drogue dans l’Est du Pacifique et qu’il était engagé dans des opérations de trafic de drogue. Trois narcoterroristes masculins ont été tués au cours de cette action. Aucune force militaire américaine n’a été blessée. SOUTHCOM reste inébranlable dans son engagement à appliquer une friction systémique totale sur les cartels. @DeptofWar#OpSouthernSpear« , lit on sur le compte X de l’U.S. Southern Command »

Une nouvelle opération revendiquée par Southcom

Dans son annonce, le Commandement Sud a indiqué que le navire était impliqué dans des opérations de narcotrafic et qu’il était exploité par une organisation qualifiée de terroriste par les autorités américaines. Aucun élément de preuve n’a toutefois été rendu public pour étayer ces affirmations.

Les autorités militaires ont également diffusé une vidéo de l’opération. Les images montrent une petite embarcation isolée en mer avant qu’elle ne soit frappée. Une importante explosion est ensuite visible, suivie d’un incendie et de la dispersion de nombreux débris à la surface de l’eau.

Des images différentes des précédentes frappes

Les vidéos publiées par l’armée américaine à la suite de ce type d’opérations étaient jusqu’à présent généralement diffusées en noir et blanc. Les images associées à cette frappe semblent, elles, avoir été enregistrées en couleur, une différence notable par rapport aux séquences précédemment rendues publiques.

Cette communication intervient alors que Washington poursuit ses opérations de surveillance et d’interception dans plusieurs zones maritimes considérées comme stratégiques pour les routes du trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale et l’Amérique du Nord.

Une série d’opérations dans le Pacifique oriental

Cette intervention survient quelques jours seulement après une autre frappe annoncée par l’armée américaine dans la même région. Fin mai 2026, les autorités militaires des États-Unis avaient indiqué avoir ciblé une embarcation soupçonnée de narcotrafic dans l’est du Pacifique, une opération qui s’était soldée par la mort de deux personnes selon leur bilan officiel.

Le Commandement Sud n’a pas communiqué d’informations supplémentaires sur l’identité des trois personnes tuées lors de la dernière frappe ni sur la quantité éventuelle de drogue qui aurait été transportée par le navire visé. Les opérations de surveillance et d’interception se poursuivent dans la région, selon les autorités militaires américaines.