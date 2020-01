On connaît aujourd’hui Victor pour ses retournements de veste sur le terrain politique (demandez à Célestine Zanou !) comme sur celui de l’expression de ses opinions, souvent sans concession, comme l’inaptitude des hommes d’affaires à briguer la magistrature suprême. Sa dernière sortie médiatique dans les colonnes de Jeune Afrique en ligne (voir le verbatim ci-dessous) achève de nous convaincre qu’il n’inspire plus confiance dans l’opinion. Quand tour à tour, il se drape du manteau d’homme politique et d’homme de science, au gré de ses intérêts du moment.

Victor Topanou , car c’est de lui qu’il s’agit, comme chacun le sait, a été le Rapporteur principal du fameux dialogue exclusif aux côtés d’un certain Dorothée Sossa, désigné facilitateur et ci-devant professeur titulaire de droit privé fraîchement revenu au pays après deux mandats à la tête du secrétariat général de l’Ohada.

Pendant que ce dernier unanimement reconnu comme taciturne , « taiseux » ,comme diraient nos amis Canadiens, et peu disert, Victor Topanou, s’épanchait littéralement sur les chaînes de radio et de télévision comme à son habitude, en « fin connaisseur » auto-proclamé de la chose politique et prêt à en découdre avec tous ceux qui l’accusent de « trahison ».

La vraie fausse posture de l’homme de science

Nous laissons l’opposition avec qui il avait une proximité de travail structurant jusqu’à la période d’avant les élections lui régler ses comptes. Mais dans le cadre de ce petit article, je me concentrerai sur les deux postures de l’homme, suivant qu’il se trouve ici au Bénin ou à l’étranger.

Ainsi, au micro de nos confrères de Soleil Fm quelques semaines plus tôt, c’est le Victor Topanou , simple Rapporteur du dialogue exclusif, sans aucune influence sur le déroulement ni le contenu des débats qui se met en vedette. Il se faisait fort de rappeler qu’il n’était pas du même avis que le chef de l’Etat pour le choix des participants mais il considérait qu’il s’agissait d’un petit pas à encourager.

Cependant, en se disant convaincu que les mesures d’apaisement ne se limiteraient pas à l’élargissement des personnes détenues en prison mais allaient s’étendre à ceux en exil, l’homme de science voulait visiblement se donner bonne conscience, en faisant croire que sa posture repose sur un deal que le politique n’a pas respecté. Mais personne n’est dupe ! Le président Talon, c’est un secret de polichinelle aujourd’hui, n’est pas dans une logique d’inclusion de toute la classe politique, loin s’en faut! Quelqu’un a dit avec raison que Talon c’est Kagamé plus Erdogan. Et Topanou le sait.

Victor Topanou porte-parole officieux

La preuve, dans l’interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique.com, il n’y a aucune trace de l’intellectuel « incolore, inodore et sans saveur » sollicité pour rapporter in extenso les travaux du fameux dialogue .Au contraire, nous avons affaire à un vrai porte- parole officieux du président Talon qui disserte sur le bien-fondé de la réforme du système partisan , pollué, selon lui ,par la toute-puissance des hommes d’affaires aux côtés des hommes politiques qu’ils tiennent en laisse.

On le voit, lorsqu’il parle de la réforme du système partisan et affirme sans sourciller qu’elles visent à consolider le système partisan « Ma conviction, dit –il, c’est que dans deux à trois élections présidentielles, le système fonctionnera à plein régime ».Le ministre Orounla n’aurait pas dit autre chose. Plus grave, parlant des évènements récents à Savè, Victor Topanou se fait péremptoire. Non seulement il semble connaître les auteurs de ces violences mais il utilise des termes aussi forts que celui « d’économie de guerre ».C’est un initié qui parle .Morceau choisi :

« Une forme d’économie de guerre peut se mettre en place, avec des individus qui tirent profit de la situation et qui n’ont aucun intérêt à ce que le calme revienne. « Et Victor Topanou de conclure comme s’il était directement aux affaires : « C’est triste, mais cela ne m’inquiète pas outre mesure, car le phénomène est cantonné à Savè.»

C’est sur la loi d’amnistie et le sort de Yayi que le professeur rapporteur se fait plus précis, comme le serait le ministre de la justice, du gouvernement Talon. Il affirme que la loi d’amnistie ne saurait concerner des gens inconnus de la justice comme les tireurs des 1er et 2mai mais insinue que Yayi qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation est particulièrement concerné.

« Son parti était représenté et a pu relayer les exigences qui sont, probablement, celles que Yayi a validées. L’une d’entre elles était d’ailleurs la fameuse loi d’amnistie, qui lui a profité lorsqu’elle est entrée en vigueur. Mais quand le gouvernement invite les partis, il ne lui revient pas de régler leurs problèmes internes. Enorme comme déclaration ! Quid des conditions dans lesquelles les Hounkpè et consorts ont obtenu le récépissé refusé aux Fcbe avant le 28 avril ? Le scientifique reste désespérément muet !

Victor Topanou en service après vente !

Le Rapporteur principal du fameux dialogue au cours de cette interview passe allègrement du « je » au « nous » « Nous avons adopté le principe des élections générales. » et parle de cette assemblée issue des élections exclusives comme d’un pis-aller auquel il convient de s’adapter, avalisant du coup le hold up électoral.« Le problème de fond, affirme- t-il , c’est de savoir si l’on considère que l’on a une Assemblée nationale ou pas. On peut la critiquer dans sa composition ou sa désignation, mais ces dernières constituent le pouvoir législatif. Il y a un besoin de continuité institutionnelle, que l’Assemblée continue à travailler, en attendant qu’opposition et majorité trouvent un accord pour rémédier aux tensions politiques.

La messe est dite ! Lorsque le journaliste évoque la question du conflit d’intérêt au sommet de l’Etat, Topanou ne s’embarrasse pas de circonlocutions inutiles en parlant de Talon : « Lui-même en a eu conscience. Il a donné des garanties, en disant qu’il se retirait des affaires. Certains y ont cru, comme moi. D’autres n’y ont jamais cru jusqu’à présent, car pour eux, que cela soit ses amis ou ses enfants, c’est pareil. »

Victor vient ainsi d’effacer d’un trait de plume le pamphlet qu’il avait écrit avant les élections au sujet des hommes d’affaires jugés par lui inaptes à assumer la fonction présidentielle. Il avait besoin de donner des gages .Comme pour dire à l’endroit de qui l’on sait : je suis prêt maintenant pour le job que vous voudriez bien me confier. Qu’il y aille donc occuper ce job et cesse donc de nous divertir, ce Victor !!

VERBATIM DE VICTOR TOPANOU A JEUNE AFRIQUE

Victor Topanou : « Le Bénin traverse une crise de croissance démocratique »

Rapporteur principal du dialogue politique – controversé – dont les conclusions ont donné lieu, fin 2019, à de profondes modifications constitutionnelles, l’ancien ministre béninois de la Justice Victor Topanou défend le bien-fondé de ces travaux au nom de la nécessité de renforcer le système partisan.

En finir avec la mainmise des acteurs économiques sur la vie politique béninoise en renforçant la puissance des partis politiques. C’est, en quelques mots, le credo défendu par l’ancien ministre béninois de la Justice de Thomas Boni Yayi, qui a été désigné rapporteur principal du dialogue politique convoqué en novembre dernier par le président Patrice Talon.

Vieux routier de la scène politique béninoise, c’est sur le ton mesuré du médiateur qu’il entend être que Victor Topanou revient sur ce dialogue controversé et ses principales conclusions. Sans faux semblant, il aborde aussi la crise politique. « Une crise de croissance démocratique », estime-t-il, espérant que « la parenthèse va bientôt se refermer ».

Jeune Afrique : Une nouvelle flambée de violences a éclaté ce jeudi, à Savè, dans une région réputée comme l’un des bastions de Thomas Yayi Boni, qui avait déjà été le théâtre d’affrontements meurtriers en juin dernier. Quel est votre sentiment sur ces événements ?

Victor Topanou :

Il y a, malheureusement, des gens qui ont été incités à la violence, recrutés il y a quelques mois dans des circonstances précises. Depuis quelques temps, certains estiment que le seul moyen d’obtenir quelque chose est de passer par la violence. Mais lorsque ces gens y goûtent, le risque est qu’ils y reviennent. Une forme d’économie de guerre peut se mettre en place, avec des individus qui tirent profit de la situation et qui n’ont aucun intérêt à ce que le calme revienne. C’est triste, mais cela ne m’inquiète pas outre mesure, car le phénomène est cantonné à Savè.

Les principaux ténors de l’opposition étaient absents du dialogue politique, organisé dans le but de mettre fin aux tensions. Cela n’a-t-il pas, dès le départ, jeté une ombre sur ses conclusions ?

Le dialogue n’avait pas pour but de rassembler les leaders de l’opposition, mais de réunir les partis politiques. Tous ceux qui ont une existence légale ont été invités. Un seul a refusé, le DUD de Valentin Houdé. Je sais que la critique vaut plus pour le parti de Sébastien Ajavon, mais l’Union sociale libérale (USL), n’avait pas, alors, de récépissé en bonne et due forme.

La participation de plusieurs cadres du FCBE a aussi été vivement critiquée au sein du parti de Thomas Boni Yayi…

C’est vrai, Thomas Yayi Boni n’y était pas, pour des raisons que tout le monde connaît. Mais son parti était représenté et a pu relayer les exigences qui sont, probablement, celles que Yayi a validées. L’une d’entre elles était d’ailleurs la fameuse loi d’amnistie, qui lui a profité lorsqu’elle est entrée en vigueur. Mais quand le gouvernement invite les partis, il ne lui revient pas de régler leurs problèmes internes.

J’avais beaucoup milité pour que le président essaie de repêcher l’opposition. Cela n’a pas marché Les conclusions du dialogue été traduites en lois, votées par une Assemblée où ne siègent que des députés de la mouvance présidentielle. N’est-ce pas un problème?

Le problème de fond, c’est de savoir si l’on considère que l’on a une Assemblée nationale ou pas. On peut la critiquer dans sa composition ou sa désignation, mais ces dernières constituent le pouvoir législatif. Il y a un besoin de continuité institutionnelle, que l’Assemblée continue à travailler, en attendant qu’opposition et majorité trouvent un accord pour remédier aux tensions politiques.

Ne peut-on pas parler même de « crise politique » plutôt que de tensions ?

Nous sommes face à une crise de croissance de notre démocratie. Ce n’est pas le mandat du président de la République qui est remis en cause, c’est le fait que l’opposition n’ait pas pu prendre part aux législatives.

C’est évidemment à regretter. À titre personnel, j’avais C’est évidemment à regretter. À titre personnel, j’avais beaucoup milité pour que le président essaie de la repêcher. Cela n’a pas marché. Il faut espérer que cette situation ne se reproduise plus. Je considère cela comme une parenthèse à refermer le plus rapidement possible.

« Le vice-président n’aura aucun rôle exécutif. L’idée est, uniquement, de palier à la disparition d’un chef de l’État.

Qu’entendez-vous par « crise de croissance démocratique » ?

Patrice Talon avait promis qu’il travaillerait au renforcement du système partisan. Celui-ci est passé par trois lois : la Charte des partis, le Code électoral et le financement public de la vie démocratique. Tout le monde avait conscience de la nécessité de mener ce chantier. C’est malheureusement dans les modalités d’application que certains partis se sont retrouvés exclus.

Selon vous, Patrice Talon a-t-il voulu aller trop vite ?

C’est possible qu’il ait pu vouloir aller trop vite durant les deux premières années de son mandat. Il était alors dans la logique du mandat unique. Mais je rappelle aussi, c’est important, que ces lois ont été adoptées à la quasi-unanimité par l’Assemblée lors de l’ancienne législature, y compris par les députés FCBE. Et à l’exception, certes, d’une voix importante : celle de Guy Mitokpè (Restaurer l’espoir).

Pourquoi ces réformes étaient-elles urgentes?

Pour financer la vie publique, on s’est appuyé sur des opérateurs économiques, qui n’étaient en rien des philanthropes. Avec deux conséquences majeures : la subordination de nos acteurs politiques à nos acteurs économiques et, surtout, la mise en coupe réglée de notre économie au profit de ces opérateurs.

Dans les faits, depuis 1991, aucun président élu au Bénin n’a émané d’un parti. Il est temps d’inverser la logique : on ne peut pas continuer un système qui fait la part belle aux individus au détriment de la responsabilité collective des partis. Ma conviction, c’est que dans deux à trois élections présidentielles, le système fonctionnera à plein régime.

Le président Patrice Talon a été – ou est encore, selon certains- un acteur économique de poids dans le pays, en particulier dans le secteur stratégique du coton. Y a-t-il risque de conflit d’intérêt?

Il est évident que le problème se posait. Et il a été posé,

Mais enfin … On le savait. J’ai beaucoup écrit là-dessus, car je pensais que cela était de ma responsabilité. Mais une fois que la sanction démocratique est passée, qu’un homme soit élu à 65 %, je n’ai pas de leçon à donner au peuple.

La création d’un poste de vice-président, et donc d’un« ticket présidentiel », a également été prévu.

Pourquoi?

Nous avons adopté le principe des élections générales. La première se déroulera en 2026. L’objectif est que tous les scrutins se déroulent sur une seule année, en deux à six mois, pour que, durant les quatre années suivantes, on travaille durablement pour le Bénin. Il fallait donc aligner la durée des mandats- présidentiels, législatifs et locaux. Ce qui a été fait, puisque leur durée est désormais de cinq ans.

Il fallait aussi assurer la pérennité de ces élections générales.

Le président de la République, après tout, n’est qu’un homme qui, par malheur, peut décéder. Et, en cas de présidentielle anticipée, cela remettrait en cause le calendrier électoral. Pour palier à cela, nous avons opté pour l’instauration d’une vice-présidence. Contrairement à d’autres pays, il n’aura aucun rôle exécutif. En cas de disparition du président, il prendra sa suite jusqu’à la prochaine élection. L’idée est, uniquement, de palier à la disparition d’un chef de l’État.

La question du nombre de mandats présidentiels cristallise les débats dans plusieurs pays ouest-africains. Les dispositions constitutionnelles ont été légèrement remaniées sur ce point. Qu’est-ce que cela change, concrètement ?Le principe de la limitation à deux mandats était déjà dans la précédente Constitution : « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats». Avec la nouvelle disposition, nous avons simplement ajouté deux petits mots : «de sa vie».« Nul ne peut exercer, de sa vie, plus de deux mandats>>. Cela règle définitivement le problème et vient sanctuariser la limitation des mandats.