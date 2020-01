Arrêtés puis incarcérés à la Maison d’arrêt de correction d’Abidjan (MACA), depuis le 23 décembre 2019, le jour où leur leader Guillaume Soro avait tenté vainement de rentrer au pays, certains de ses proches collaborateurs viennent d’être déplacés de leurs cellules et conduits à un endroit inconnu. L’information a été donnée par Moussa Touré, Directeur de la communication de Guillaume Soro.

L’événement s’est déroulé dans la nuit de ce mardi 07 au mercredi 8 janvier 2020. « Un escadron d’éléments de la FRAP (Force de Recherche et d’Assistance de la Police) s’est rendu à la Maison d’Arrêt de Correction d’Abidjan (MACA) pour extraire de leurs cellules MM. Alain Lobognon, Konaté Kamaraté Souleymane dit Soul To Soul et Babou Traoré » a notifié Moussa Touré. Il précise ensuite, que ces trois personnalités ont été enlevées de leurs cellules et emmenées vers une destination inconnue.

Une situation qui laisse craindre pour la vie des détenus

Il ajoute par ailleurs que leurs avocats ainsi que leurs parents n’ont aucune information « de cette situation qui laisse craindre pour la vie des détenus ». En effet, il avait été reproché à ces proches de l’ancien président de l’Assemblée national Guillaume Soro des faits comme : trouble à l’ordre public, incitation à la rébellion et complicité. Au total, quinze personnes de l’entourage du président du GPS (Générations et peuples solidaires) avaient été arrêtées.

Certains d’entre eux avaient été interpellés le 23 décembre alors qu’ils animaient une conférence de presse pour donner des éclaircissements sur le détournement du vol de Soro sur Accra alors qu’il devrait atterrir normalement à l’aéroport Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan.

“Ils ont le moral de quelqu’un qui est en prison”

Par ailleurs, bien avant que cette information ne soit rendu public, Me Diassasouba avocat de de Guillaume Soro, avait confié au site d’information Koaci, que les proches de Soro arrêtés « ont l’état d’esprit de quelqu’un qui est en prison et qui est privé de sa liberté ». Il a ajouté cependant qu’ils ont « quand même foi à l’état d’esprit. Ils ont le moral de quelqu’un qui est en prion ».