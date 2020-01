Les conséquences de l’incendie qui secoue l’Australie depuis quelques semaines ne se limiteront pas que dans le pays. C’est d’un moins l’une des informations qu’il convient de retenir d’un communiqué publié par la Nasa. L’Agence gouvernementale américaine qui est responsable du programme spatial civil des Etats-Unis annonce que la fumée produite par l’incendie fera le tour du monde et va parcourir les autres continents.

Le tour complet de la Terre

Cette information publiée par la National Aeronautics and Space Administration est basée sur des données satellites qu’elle a reçues. « On s’attend à ce que la fumée fasse au moins un tour complet de la Terre, revenant une fois de plus dans le ciel de l’Australie » a notamment mentionné l’agence gouvernementale américaine.

Les prévisions sont déjà effectives dans certains pays assez proches de l’Australie. Il s’agit selon la Nasa des pays comme le Chili, l’Argentine et la Nouvelle-Zélande. « La fumée a un impact dramatique sur la Nouvelle-Zélande, causant de graves problèmes de qualité de l’air dans tout le pays et assombrissant visiblement la neige au sommet des montagnes », a notamment indiqué la National Aeronautics and Space Administration.

“Les orages de feu”

Les scientifiques avaient essayé d’apporter des éclairages sur comment les fumées pourraient partir de l’Australie pour les autres parties du globe. Selon les explications de ceux-ci, le phénomène sera possible à cause des « orages de feu ».

« Les chocs des particules de glace situées dans les parties supérieures très froides de ces nuages provoquent une accumulation de charge électrique, qui est libérée par des éclairs géants », a notamment indiqué le bureau météorologique australien dans un article scientifique.

Notons que plusieurs semaines après le déclenchement de ces incendies qui ont eu des conséquences indescriptibles sur la faune et la flore du pays, les pompiers sont toujours à l’œuvre pour maîtriser certaines poches de feu.