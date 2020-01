L’acteur australien Chris Hemsworth a donné sa contribution pour mettre fin à l’incendie qui ravage son pays depuis quelques mois. Il a lui-même fait connaître la nouvelle sur son compte Instagram. A travers une vidéo sur le réseau social, il a fait comprendre à ses 39 millions d’abonnés, à quel point la situation est urgente en Australie. Ainsi il a appelé ses followers à « soutenir le combat contre les feux de brousse » dans le pays. Faisant savoir que sa famille et lui ont fait un don d’un million de dollars pour éteindre les flammes, l’interprète de Thor a estimé que c’est peut-être le moment pour ceux qui le suivent de « mettre la main à la pâte ».

8 millions d’hectares brûlés

L’acteur de Avengers n’a pas manqué de souligner que « Chaque centime compte». Il a ajouté que, quel que soit le montant donné « chaque geste sera apprécié ». Chris Hemsworth a mis dans sa bio des liens pour « soutenir les pompiers, les organisations et associations qui travaillent pour apporter du soutien et de l’aide pendant cette période dévastatrice ». Notons que les feux de brousse ravagent l’Australie depuis le mois de septembre 2019. Les flammes ont emporté sur leur passage 1500 habitations et plus de 8 millions d’hectares.

500 millions d’animaux morts

24 personnes sont mortes dans cet incendie, de même que 500 millions d’animaux. L’Australie fait face à une catastrophe écologique qui nécessite de la logistique ainsi que des moyens financiers pour aider non seulement les associations qui prennent en charge les victimes humaines et animales, mais aussi les pompiers qui affrontent directement les flammes.