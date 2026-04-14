Accusée d’agression sexuelle, Katy Perry dément les déclarations de l'actrice Ruby Rose

L’actrice australienne Ruby Rose affirme que la chanteuse américaine Katy Perry l’aurait agressée sexuellement il y a près de vingt ans dans une boîte de nuit à Melbourne. Ces accusations, rendues publiques le dimanche 12 avril sur le réseau social Threads, ont été fermement rejetées dès le lendemain par l’entourage de l’artiste.

Connue pour ses rôles dans les séries et films internationaux, Ruby Rose indique avoir été âgée d’une vingtaine d’années au moment des faits présumés. Dans ses publications, elle évoque un incident qui se serait déroulé dans l’établissement Spice Market, sans fournir d’éléments matériels à ce stade. L’actrice explique avoir attendu de nombreuses années avant de s’exprimer publiquement sur cet épisode.

Des accusations publiées sur les réseaux sociaux

Les déclarations de Ruby Rose interviennent en réaction à un contenu partagé en ligne concernant une autre actualité liée à Katy Perry. C’est dans les commentaires que l’actrice a formulé ses accusations, avant de préciser dans un second message qu’il lui aurait fallu près de deux décennies pour évoquer publiquement ces faits.

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Elle y associe les conséquences psychologiques que peuvent entraîner des agressions sexuelles, expliquant que ce délai serait lié à la difficulté de prendre la parole sur ce type d’expérience. À ce stade, aucune plainte judiciaire n’a été mentionnée ni confirmée publiquement.

Démenti catégorique de l’entourage de Katy Perry

Dans un communiqué transmis le lundi 13 avril, un représentant de Katy Perry conteste l’ensemble des accusations. « Les allégations […] sont catégoriquement fausses », a-t-il déclaré, dénonçant également des propos jugés dangereux et irresponsables.

Le même représentant affirme que Ruby Rose aurait déjà formulé par le passé des accusations publiques similaires à l’encontre d’autres personnalités, qui auraient été contestées. Aucune procédure judiciaire n’a été annoncée par l’équipe de la chanteuse à ce stade.

Un précédent débat autour du consentement

Le nom de Katy Perry avait déjà été associé à une controverse en 2018 lors de sa participation à l’émission American Idol. Une séquence montrant la chanteuse embrassant un candidat avait suscité des réactions sur la question du consentement, même si l’intéressé avait ensuite relativisé l’incident. L’affaire actuelle repose uniquement sur des déclarations publiées en ligne et démenties par la partie mise en cause. En l’absence d’éléments judiciaires ou d’enquête officielle annoncée, aucune suite procédurale n’a été engagée à ce jour.