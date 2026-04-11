Khaby Lame : son ex-femme voulait la moitié de sa fortune mais il a tout anticipé

Le créateur de contenu sénégalais-italien Khaby Lame serait au centre de rumeurs concernant un possible conflit financier après son divorce. D’après des informations relayées sur les réseaux sociaux cette semaine, son ex-épouse aurait réclamé une part importante de sa fortune, mais cette demande aurait été limitée grâce à une organisation patrimoniale mise en place avant leur séparation.

Khaby Lame, de son vrai nom Khabane Serigne Lame, est devenu une figure mondiale des réseaux sociaux par la création de vidéos muettes et humoristiques où il simplifie des tâches volontairement compliquées. Originaire de Dakar, il a grandi en Italie depuis l’âge d’un an. Fort de plus de 160 millions d’abonnés sur TikTok, il demeure la personnalité la plus suivie de la plateforme depuis 2022 avec une fortune estimée à environ 80 millions de dollars selon plusieurs évaluations concordantes confirmée par Celebrity Net Worth. Le créateur a également obtenu la nationalité italienne en août 2022 et figuré dans les classements Forbes 30 Under 30 et Fortune 40 Under 40.

Un divorce rapide après un an de mariage

Khaby Lame et la mannequin d’origine danoise et sud-africaine Wendy Thembelihle Juel se sont mariés en septembre 2023 lors d’une cérémonie au Sénégal. Leur union n’aura duré qu’une année. Selon les rumeurs rapportées par plusieurs sites d’information, Wendy Thembelihle Juel aurait déposé une demande de divorce incluant une revendication : recevoir la moitié des biens de son époux.

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Un patrimoine enregistré au nom du père

Le résultat du contentieux serait différent de ce qui était attendu. Khaby Lame ne détiendrait officiellement aucun bien en son nom propre, l’ensemble de ses actifs, comptes et propriétés étant enregistrés au nom de son père selon des informations circulant en ligne. Cette organisation aurait conduit les experts à considérer que Wendy Thembelihle Juel pourrait finalement devoir verser une compensation à son ex-mari, plutôt que de prétendre à une part de sa fortune.

Toujours selon ces sources, cette compensation serait estimée à environ 10 millions de dollars, sur la base des règles relatives aux déséquilibres patrimoniaux lors de la liquidation du régime matrimonial. Malgré une tentative d’annulation de la procédure par Wendy Thembelihle Juel, les documents juridiques auraient déjà été validés, rendant le divorce définitif et acté. Les développements judiciaires et les suites données à ce dossier restent à suivre.