Fille de l’ancien président angolais José Eduardo Dos Santos, Isabel Dos Santos est sous le coup d’une inculpation au Portugal. En effet, la justice a confirmé les informations selon lesquelles une enquête aurait été ouverte à son encontre après qu’une eurodéputée a déposé une action en justice à son encontre, pour blanchiment d’argent.

Haute représentante du Parti socialiste portugais, Ana Gomes a effectivement déposé plainte contre cette dernière, le dossier ayant ensuite été transmis du côté du département du ministère public chargé de la grande criminalité financière. Une annonce qui n’a toutefois rien de surprenant. En effet, depuis novembre, l’élue collabore avec la justice, celle-ci ayant fourni de nombreux éléments suspects, mettant en doute l’origine directe des fonds qu’Isabel Dos Santos aurait investi sur le sol portugais ou envisagerait d’injecter dans l’économie.

Isabel Dos Santos, accusée de détournement de fonds

Coïncidence ou non, la justice angolaise a confirmé le mois dernier, le gèle de ses biens et de ses avoirs. Dans les faits, Isabel Dos Santos et son époux, Sindika Dokolo, sont directement soupçonnés d’avoir détourné plus d’un milliard de dollars de grands groupes spécialisés dans l’énergie, comme Sonangol ou dans le secteur du diamant, comme Sodiam. Cet argent détourné aurait ensuite servi aux affaires privées du couple.

Portugal et Angola, prêts à coopérer

Sur le sol portugais, Isabel Dos Santos a réalisé en quelques années seulement de nombreuses transactions, détenant aujourd’hui plusieurs actifs dans différents secteurs, comme ceux des télécoms ou de la finance. Actionnaire au sein d’EuroBic, celle-ci pourrait d’ailleurs voir son poste être directement menacé par cette plainte. Aussi, avec l’arrivée de nouveaux éléments, la justice portugaise aurait- elle déclaré à de multiples reprises qu’elle se tenait prête à pleinement collaborer avec la justice angolaise.