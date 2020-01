Actuellement de passage en Israël, où il s’est fait remarquer pour son coup de sang à l’encontre des forces de sécurité israéliennes, Emmanuel Macron a tenu à un discours offensif en ce 22 janvier. En effet, le président français n’a pas hésité à faire un parallèle entre antisionisme et antisémitisme, estimant qu’aujourd’hui, les deux notions étaient intimement liées.

Dans les faits, le président français était invité par Israël, afin de participer aux commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration et d’extermination d’Auschwitz, en Pologne. Une rencontre à laquelle une quarantaine de dirigeants ont accepté de participer. Emmanuel Macron lui, a pris la décision d’arriver une journée plus tôt que ses confrères, afin de rencontrer seul à seul, les dirigeants israéliens.

Macron en Israël pour les 75 ans de la libération d’Auschwitz

Au cours d’une allocation tenu en marge de ces rencontre, le président français a ainsi estimé que l’antisionismie, qui renvoie à l’opposition de la création du projet d’établissement d’un foyer, d’une nation juive en Palestine, « était un antisémitisme ». Toutefois, l’actuel pensionnaire de l’Elysée a tenu à remettre les choses en ordre, affirmant que malgré sa sortie, le monde entier avait toujours le droit d’être en désaccord avec la politique menée par le gouvernement israélien, ou avec des décisions annoncées et prises par le Premier ministre en charge du pays, tant que cela relevait du respect démocratique.

Parallèle antre antisionisme et antisémitisme

En revanche, dans le cas ou les limites sont franchies et que sont évoquées la négation d’un État d’Israël, la négation d’un état sioniste en tant que tel, alors cet antisionisme s’apparente à de l’antisémitisme contemporain. Un discours très attendu, qui intervient dans un contexte un peu particulier. En effet, au Moyen-Orient, les tensions se font vives et Israël se retrouver nez à nez avec l’Iran, son ennemi numéro un. En outre, du côté européen, l’antisémitisme semble renaître de ses cendres. L’ombre des heures les plus noires de l’ère contemporaine plane sur la société et de plus en plus d’actes ouvertement antisémites sont commis sur le continent.