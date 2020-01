Jeff Bezos, l’homme le plus riche du monde et patron du groupe Amazon est actuellement en Inde dans le cadre du renforcement des activités de son groupe de commerce en ligne dans ce grand pays qui possède un marché porteur. Mais il faut dire que les commerçants de la deuxième nation la plus peuplée du monde sont en train de s’organiser pour boycotter la présence du milliardaire américain. En effet, les commerçants locaux accusent Bezos d’avoir tué leurs activités à cause de l’enracinement d’Amazon dans tout le secteur commercial indien. C’est ce mercredi 15 janvier, que les commerçants indiens comptent se faire entendre à travers des manifestations.

Le richissime homme d’affaires sera principalement actif à New Delhi, la capitale de l’Inde où il va rencontrer de nombreux chefs d’entreprises. Le lundi 13 janvier, les autorités indiennes avaient annoncé qu’elles enquêtaient sur Amazon et Flipkart (filial du géant américain walmart) qui sont accusés d’avoir conduit à la faillite les commerçants locaux en favorisant l’émergence des “vendeurs préférés” sur leurs plateformes de commerce en ligne.

Un rapport de force déséquilibré entre Amazon et les petits commerces

La confédération nationale des commerçants indiens a de son côté décider de mener des actions sur le terrain pour protester contre la venue de Jeff Bezos dans leur pays. A travers des manifestations dans plusieurs villes de l’Inde, les commerçants veulent demander au gouvernement de prendre des sanctions à l’encontre du groupe Amazon. La confédération nationale des commerçants qui a une grande capacité de mobilisation à promis de grandes manifestations dans plus de 300 villes indiennes. Les commerçants reprochent à Amazon de n’avoir pas respecté les règles des investissements étrangers en Inde ce qui a amené plusieurs petits commerces à mettre la clé sous la porte. Selon les médias locaux, Jeff Bezos a tenté de rencontrer Narendra Modi le Premier ministre indien mais pour l’heure rien n’a filtré du côté des autorités indiennes.