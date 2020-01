L’annonce de la disparition de Kobe Bryant a choqué le monde entier. Âgé de 41 ans, l’ancienne star des Lakers de Los Angeles, cinq fois champion NBA, a disparu hier, alors qu’il se trouvait à bord d’un hélicoptère en compagnie de sa fille de sept autres personnes. Sur les réseaux sociaux, les hommages se sont multipliés alors qu’au même moment, se tenait la cérémonie des Grammy Awards, dans une ambiance lourde.

En effet, alors que des dizaines de stars s’étaient réunies au Staple Center de Los Angeles, les autorités ont demandé aux fans de l’ancien numéro 24, de ne pas se rendre aux abords du stade afin de rendre hommage à Bryant. Toutefois, ces derniers ont bravé les recommandations, préférant célébrer la star disparue. L’ambiance était donc difficilement tenable à l’extérieur. À l’intérieur, le constat lui, était sensiblement le même.

Kobe Bryant, des hommages de partout

En effet, sur le tapis rouge où lors de la cérémonie, les hommages se sont multipliés. Tout a ainsi débuté avec la chanteuse Lizzo, qui a eu le privilège d’ouvrir le bal. Avant de se lancer, elle a ainsi dédié sa chanson et toute la cérémonie à Kobe Bryant. Quelques minutes plus tard, elle sera suivie par Alicia Keys qui, en maîtresse de cérémonie, a fait fore impression.

Si elle a confié que cette soirée était la plus importante de l’industrie musicale, cette dernière a ajouté que personne n’avait vraiment la tête faire la fête après que l’icône de Los Angeles soit subitement décédée. Elle conclura son petit hommage en affirmant qu’en ces temps de célébrations, le monde entier se retrouvait le cœur brisé, notamment les stars qui elles, se trouvaient dans la maison bâtie par Kobe Bryant.

Des Grammy Awards dans une ambiance pesante

Dehors, alors que les fans continuaient à se presser en masse, un gigantesque panneau montrait le portrait du basketteur, tout sourire. En dessous, était inscrite la légende, ”à la mémoire de Kobe Bryant, 1978-2020″. Enfin, dernier hommage à l’intérieur même du Stade Center, les maillots retirés de Bryant, les numéros 8 et 24, ont été illuminés toute la soirée, preuve que ce dernier était plus qu’un sportif mais Biel et bien une icône qui aura su faire aimer le basket-ball à toutes celles et ceux qui ne s’y sont jamais vraiment intéressé.