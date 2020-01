La Corée du Nord avance irrésistiblement dans son programme d’armement nucléaire. Face aux nouvelles sanctions imposées par l’administration Trump, le pays du jeune leader Kim Jong-un ne voit pas de raison de mettre un terme à ses essais nucléaires si les sanctions américaines continuent de pleuvoir sur son pays. La République populaire démocratique de Corée du Nord (RPDC) a signalé mardi être à la recherche d’une nouvelle voie pour la défense de ses intérêts et l’accélération de son programme d’armement.

Le représentant nord-coréen auprès de l’ONU à Genève, Ju Yong Chol, s’est exprimé à la Conférence du Désarmement. Il a déclaré que l’hostilité des Américains avaient plombé tous les efforts menés par son pays pour améliorer les relations avec Washington. « Bien que les États-Unis parlent d’une reprise du dialogue, ils n’ont pas du tout eu l’intention d’abandonner leur politique hostile envers la RPDC », déclarait-il. Le diplomate nord-coréen a en outre déclaré que la persistance des Américains « à imposer des sanctions et à exercer des pressions contre (son) pays » pourrait le contraindre à « chercher une nouvelle voie pour défendre (sa) souveraineté et (ses) intérêts nationaux suprêmes ».

Une « nouvelle arme stratégique »

Des propos qui rappellent ceux de son président Kim Jong-un qui déclarait déjà en décembre dernier que son pays n’était plus tenu par l’engagement sur les essais nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux et qu’il pourrait bientôt faire la démonstration d’une « nouvelle arme stratégique ». Des propos peu rassurants quand on connait la portée de tirs atteinte par les essais nord-coréens.



Et pourtant, les États-Unis et la Corée du Nord avaient engagé une série de pourparlers entre les deux leaders de leurs pays. Donald Trump et Kim Jung-un s’étaient rencontrés à deux reprises pour des sommets mémorables qui avaient suscité d’immenses espoirs dans les deux camps. Mais l’échec retentissant du sommet de Hanoï soldé par un no deal et un départ précipité de Donald Trump de la capitale vietnamienne avait enlisé davantage les espoirs d’un accord de dénucléarisation de la RPDC. Il faut dire que le fossé diplomatique entre les deux pays était trop grand. Alors que d’un côté, Donald Trump exige que la Corée du Nord renonce totalement à son arsenal nucléaire, Kim Jong-un voulait de l’autre côté la levée immédiate des sanctions qui étranglent son pays et le laissent exsangue.