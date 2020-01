Au cours d’un entretien qu’il a eu avec les hommes des médias, l’éminent économiste ivoirien Daniel Anipko est revenu sur la nouvelle monnaie Eco en replacement du Franc CFA, récemment annoncé en Côte d’Ivoire par le Président Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron pour cette année 2020. Selon lui, « la monnaie ECO est une mauvaise monnaie, une monnaie de suicide économique et social des populations.»

Daniel Anipko, l’auteur du livre « La Méga Économie » qui est également un modèle économique, a émis des craintes sur la parité fixe entre l’Eco et l’Euro, qu’il considère comme dangereux ainsi que les « transferts illimités des capitaux associé à la politique prudentielle de crédit » qui d’après lui vont créer une extrême disette de monnaie et l’essoufflement financier des Petites et moyennes entreprises (PME).

La garantie fictive de la France

A l’en croire les dispositions mises en œuvre dans le cadre de l’Eco vont continuer à générer aisément à la France dans sa politique de garantie de la monnaie, qu’il qualifie de fictive car estime-t-il, ni le Franc Français d’entre temps, ni l’Euro d’aujourd’hui n’ont jamais protégé la stabilité du Franc CFA. « Combien la garantie du Franc CFA a-t-elle coûté, en soixante années à la France ? Et à combien s’évaluent les transferts massifs illimités qu’elle a engrangés ? » S’est-il interrogé après avoir rappelé que la baisse de la valeur officielle du Franc CFA en 1994 était intervenue à cause l’incapacité de la France à garantir cette monnaie.

Les conséquences du ”Franc CFA bis”

A en croire l’ancien ministre du commerce et de l’industrie, le changement de nom de CFA à Eco et les diverses mutations qui ont eu lieu dans le cadre de la nouvelle monnaie sont anodines par rapport « à l’épine dorsale de l’ancien franc CFA qui est resté intacte ». L’Eco qu’il appelle « Franc CFA bis » va continuer selon lui, à limiter les crédits alloués aux PME, et maintenir l’économie nationale à 25% des crédits bancaires. Une politique qui d’après l’économiste serait la résultante directe de la « vielle politique prudentielle de crédits des accords du Franc CFA, à l’origine de la pénurie monétaire.»

En fin, la conséquence de la politique de cette nouvelle monnaie, l’Eco, stipule M. Anikpo, est qu’elle va continuer à maintenir les pays membres de l’UEMOA dans « le cercle vicieux du sous-développement, de la faiblesse de production de la richesse, de la faiblesse de l’épargne, de la faiblesse de l’investissement. »