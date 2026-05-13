Équipe de France : Franck Ribéry envoie un message subtil à Raymond Domenech

Un message publié mercredi sur le réseau social X par l’ancien international français Franck Ribéry relance les tensions avec Raymond Domenech, ex-sélectionneur de l’équipe de France. Cette réaction intervient après la diffusion d’un documentaire sur la Coupe du monde 2010 sur la plateforme Netflix, où Domenech revient sur la crise de Knysna.

Dans ce message, Ribéry s’adresse directement à son ancien sélectionneur avec une formule ironique : « Mamamiaaaa Domenech… je t’aime beaucoup. Juste… je garde la vraie histoire pour plus tard ». Une prise de parole brève, mais qui laisse entendre des désaccords persistants sur les événements survenus en Afrique du Sud.

Une réaction après la diffusion du documentaire

Le documentaire diffusé par Netflix revient sur l’épisode le plus marquant de l’histoire récente des Bleus : la grève des joueurs à Knysna lors de la Coupe du monde 2010. Plusieurs acteurs de cette crise y livrent leur version, dont Raymond Domenech, alors sélectionneur, qui évoque les tensions internes et les responsabilités au sein du groupe. Selon les propos rapportés dans ce programme, Domenech met en cause l’attitude de certains cadres de l’équipe durant la compétition. Cette relecture des faits a suscité la réaction de Ribéry, considéré à l’époque comme l’un des leaders du vestiaire.

Une relation marquée par le précédent de 2010

Les rapports entre Franck Ribéry et Raymond Domenech restent liés au fiasco de Knysna. Lors de ce tournoi, l’équipe de France avait été éliminée dès le premier tour après une série de conflits internes, dont l’exclusion de Nicolas Anelka et la grève des joueurs. À l’issue de la compétition, la Fédération française de football (FFF) avait sanctionné plusieurs internationaux impliqués dans ce mouvement. Franck Ribéry avait écopé de trois matchs de suspension, selon les décisions disciplinaires rendues publiques par la Fédération française de football en août 2010.

Depuis cet épisode, les deux hommes n’ont plus collaboré, Raymond Domenech ayant quitté son poste de sélectionneur dans la foulée du Mondial. Leurs prises de parole respectives ont régulièrement présenté des versions divergentes des événements, sans confrontation directe prolongée.

Des tensions ravivées sans échange direct

Le message publié par Ribéry ne constitue pas une réponse détaillée aux propos de Domenech, mais suggère qu’une autre version des faits pourrait être révélée ultérieurement. Aucun échange direct entre les deux hommes n’a été rendu public à ce stade.

La diffusion du documentaire sur Netflix pourrait continuer à susciter des réactions d’anciens joueurs ou membres du staff dans les prochains jours, alors que cet épisode reste l’un des plus controversés de l’histoire de l’équipe de France.