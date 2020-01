La Corée du Nord avait annoncé qu’elle envisageait un « cadeau » surprise aux Américains alors que Washington a visiblement décidé de se détourner du problème de Pyongyang. Échaudé par les deux échecs successifs des rencontres de Singapour et d’Hanoï, l’exécutif américain a semble-t-il pris la décision de jouer la montre en ce qui concerne les négociations sur le nucléaire nord-coréen.

Soucieux de ne pas laisser sa nation être mise de côté, Kim Jong-un a plusieurs fois mis la pression, rappelant qu’il serait une bonne idée d’avancer sur ce dossier. Dans les faits, Pyongyang, souffre terriblement des sanctions économiques internationales imposées à son encontre et souhaite utiliser le levier du nucléaire comme principal outil de négociation. Face au silence radio de son interlocuteur, le leader Kim a ainsi promis à Washington, « une action sidérante ».

Kim Jong-un annonce une action sidérante

Premièrement, l’agence de presse du parti, KCNA, a confirmé l’arrêt du moratoire sur les essais atomiques et balistiques intercontinentaux. Selon Pyongyang, les négociations en sont au point mort et le gouvernement communiste n’a plus aucun intérêt à continuer à suivre les préceptes des engagements pris sur ce dossier. Aujourd’hui, la Corée du Nord a ainsi tapé du poing sur la table, ajoutant que, très vite, le monde allait s’apercevoir de la toute-puissance du régime via la divulgation d’une toute nouvelle arme stratégique.

La probabilité de voir Pyongyang renoué avec ses désirs et envies nucléaires est donc sont donc réelles. Dès 2018, dans un souci de s’ouvrir au monde, la Corée du Nord avait annoncé vouloir cesser tous types de tests du genre. Une annonce qui avait provoqué la surprise, Kim Jong-Un marquant pour la toute première fois, un réel désir d’ouverture alors que, pas moins de six essais atomiques ont été effectués auparavant. Toutefois, le désir de se défendre semble être la priorité numéro un pour le gouvernement nord-coréen qui s’avoue être prêt à continuer à vivre sous de graves sanctions économiques afin de préserver son autonomie en matière d’armement.

Une politique à double tranchant

Les choses auraient très bien pu s’arrêter là, toutefois, Kim Jong-Un a décidé d’en remettre une couche, menaçant cette fois-ci, l’intégrité même des États-Unis. Ce dernier a ainsi promis une « action sidérante » afin de faire payer le gouvernement américain des malheurs de la Corée du Nord, alors que Pyongyang a également fustigé les exercices militaires annuels ayant lieu chez le voisin du sud, des exercices que le régime voit comme une réelle menace d’invasion. Des propos belliqueux qui n’ont pas manqué de faire réagir la diplomatie américaine.

Calme, Mike Pompeo a ainsi tendu la main, affirmant que l’objectif premier était la paix et non la guerre. Du côté américain, la porte semble donc restée ouverte, même si, pour le bien de la Corée du Nord, Pompeo a affirmé espérer que le régime ne se décide pas à changer de voie. Du côté des experts, Harry Kazianis, chercheur au Center for the National Interest, estime que Kim joue à un jeu dangereux en pariant sur la résonance de ses menaces pour faire plier Trump et dans une moindre mesure, la communauté internationale concernant les sanctions imposées à son encontre. Une stratégie qui, à ses yeux n’est pas la bonne, le gouvernement américain pouvant frapper encore plus durement la Corée du Nord à l’aide de nouvelles sanctions, d’une part mais aussi et surtout via une présence militaire accrue dans la région.