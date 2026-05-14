Bénin : Ce qu’il faut retenir du dossier foncier de l’hoirie GBETIE MARCOS à Abomey-Calavi

Le gouvernement béninois a annoncé, mercredi 13 mai 2026, une décision destinée à mettre un terme au contentieux foncier lié à l’hoirie GBETIE MARCOS dans la commune d’Abomey-Calavi. Réuni en Conseil des ministres, l’exécutif a déclaré la zone concernée d’utilité publique et engagé une procédure d’expropriation suivie de la restitution des parcelles aux occupants identifiés.

Le dossier, marqué depuis plusieurs années par des contestations de propriété et des occupations concurrentes, a fait l’objet d’un examen technique conduit par un groupe d’experts mandaté par l’État. Dans son compte rendu, le Conseil des ministres précise que cette équipe avait pour mission de mettre à jour le plan d’urbanisation du secteur et d’établir un état détaillé des occupations.

Les travaux réalisés sur le terrain ont consisté à recenser les parcelles du périmètre concerné ainsi que les documents détenus par les occupants ou personnes se présentant comme propriétaires. Les conclusions de cette opération ont ensuite été transmises au gouvernement pour arbitrage.

Une expropriation suivie d’une redistribution des parcelles

À l’issue de l’examen du dossier, le Conseil des ministres a opté pour une procédure exceptionnelle reposant sur la déclaration d’utilité publique de l’ensemble de la zone. Cette mesure permet à l’État d’exproprier le périmètre avant de procéder à une redistribution des parcelles aux personnes reconnues comme présumés propriétaires à l’issue du recensement.

Dans son compte rendu, le gouvernement affirme vouloir parvenir à un « règlement définitif, apaisé et équitable » du conflit. La décision prévoit notamment le maintien des parcelles déjà bâties en matériaux définitifs ainsi que celles disposant d’un titre foncier.

Les terrains recasés et non concernés par des litiges conserveront également leur emplacement, sauf nécessité de réaménagement. Les parcelles non bâties et sans contestation resteront attribuées à leurs détenteurs identifiés.

Le gouvernement a aussi décidé de conserver au nom des occupants recensés certaines parcelles litigieuses attribuées à l’hoirie GBETIE MARCOS. Les terrains situés dans des zones de bas-fonds seront, quant à eux, reversés au patrimoine de l’État.

Des terrains réservés aux équipements publics

Le Conseil des ministres a retenu plusieurs mesures liées à l’aménagement urbain du périmètre. Quinze parcelles identifiées dans des emprises destinées à des équipements collectifs et encore non construites devront être relogées sur des terrains reversés au patrimoine communal.

Le gouvernement prévoit également la protection des espaces déclarés non constructibles et la sécurisation des réserves foncières destinées aux infrastructures publiques et à la voirie. Cette orientation rejoint les dispositions du Code foncier et domanial béninois, qui autorise l’État à protéger certaines emprises pour des besoins d’aménagement urbain ou d’intérêt général.

Le compte rendu du Conseil des ministres précise aussi que les parcelles dont les propriétaires n’ont pas encore été identifiés resteront provisoirement enregistrées au nom des occupants recensés. Un délai devrait être fixé avant leur éventuel transfert dans le patrimoine communal.

Une indemnisation annoncée pour l’hoirie GBETIE MARCOS

L’exécutif a annoncé qu’une indemnisation sera versée à l’hoirie GBETIE MARCOS en contrepartie de l’expropriation du périmètre concerné. Une partie de cette compensation devrait servir au remboursement de personnes ayant acquis des parcelles auprès de la famille avant la mise en œuvre de la décision judiciaire liée au dossier.

Depuis plusieurs années, cette affaire alimentait des tensions récurrentes autour de l’occupation des terres dans cette zone d’Abomey-Calavi, marquée par une forte pression foncière liée à l’urbanisation rapide de la commune.

La phase d’application des mesures décidées par le gouvernement devrait désormais conduire à l’identification définitive des bénéficiaires des parcelles maintenues et à la sécurisation des espaces destinés aux équipements collectifs.