Liga : un carton jaune et Mbappé manque la fin de saison du Real Madrid

Kylian Mbappé, l’attaquant français du Real Madrid, dispute ce jeudi 14 mai 2026 la 36e journée de Liga face au Real Oviedo sous la menace immédiate d’une suspension. L’international tricolore compte quatre cartons jaunes en championnat cette saison, selon les déclarations de l’entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa en conférence de presse, un cinquième avertissement entraînant automatiquement une mise à l’écart pour le match suivant.

Trois rencontres, une marge de manœuvre réduite

Le Real Madrid aborde la dernière ligne droite du championnat avec trois rencontres au programme : Oviedo ce jeudi, Séville en déplacement le week-end prochain, puis l’ultime journée de Liga. Un avertissement reçu lors de l’un des deux premiers matchs priverait Mbappé de la clôture de la saison. Le règlement disciplinaire de la Liga prévoit qu’un joueur atteignant cinq cartons jaunes cumulés purge un match de suspension lors de la rencontre suivant la sanction.

L’attaquant français reste par ailleurs en course pour le Pichichi, distinction décernée au meilleur buteur du championnat espagnol. Une absence lors de la dernière journée pourrait peser sur cette course, dont les contours dépendront des performances de ses concurrents directs au cours des prochaines semaines.

Un retour attendu après le Clasico manqué

Mbappé n’a pas participé au Clasico perdu par le Real Madrid dimanche dernier, en raison d’une gêne physique. Arbeloa a indiqué que la participation du joueur face à Oviedo dépendrait de la dernière séance d’entraînement, tout en confirmant son intention de l’aligner sur les trois derniers matchs si sa condition le permet. « S’il est disponible, c’est certain qu’il aura des minutes à jouer », a déclaré l’entraîneur madrilène.

Cette séquence intervient alors que le climat reste tendu au sein du club merengue. Le président Florentino Pérez aurait dénoncé, la veille de la conférence de presse d’Arbeloa, une campagne médiatique visant le Real Madrid et son joueur français. L’entraîneur a écarté toute idée de crise institutionnelle et défendu la trajectoire récente du club.

La Liga 2025-2026 s’achèvera dans les prochaines semaines, avec un calendrier resserré entre la 36e et la 38e journée. Le Real Madrid, qui ne disputera ni le titre de champion d’Espagne ni la finale de la Ligue des champions, joue désormais une fin de saison de prestige, où l’objectif individuel de Mbappé pourrait constituer l’un des derniers enjeux sportifs du club.