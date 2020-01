La rumeur enfle aux Etats-Unis et devient persistante. Et si le Boeing 737 ukrainien avait réellement été frappé par un missile sol-air iranien ? La probabilité d’un tel scénario existe et le New York Times vient apporter de l’eau au moulin de ceux qui entretiennent cette thèse. Le célèbre journal américain vient de publier une vidéo qui, d’après le journal montre le moment de l’impact d’un supposé missile avec un avion qui serait le Boeing 737 de la compagnie ukrainienne.

Le New York Times affirme avoir vérifié toutes les données de cette vidéo et garantit son authenticité. Sur la vidéo en question, on voit un point lumineux progresser vers ce qui serait un avion et le frapper. L’impact a aussitôt créé une petite explosion et l’avion a continué à avancer pendant un moment avant de chercher à se retourner vers l’aéroport dans d’autres vidéos. L’avion aurait alors explosé avant de s’écraser et de se disloquer.

Justin Trudeau nourrit les mêmes craintes

Pour le New York Times, il ne fait l’ombre d’aucun doute que le point qui a frappé l’avion est un missile iranien. Les images de cette vidéo sont en concordance avec l’itinéraire de l’avion ukrainien qui venait à peine de décoller et qui devait rallier Téhéran à Kiev. Il existe donc bel et bien une possibilité que le Boeing ait été frappé par un missile iranien, toujours selon le journal américain. Une possibilité que le premier ministre canadien Justin Trudeau avait déjà soulevé jeudi.

Justin Trudeau avait en effet déclaré jeudi au cours d’une conférence de presse : « Nous avons des informations de sources multiples, notamment de nos alliés et de nos propres services”, qui “indiquent que l’avion a été abattu par un missile sol-air iranien ». Le missile en question aurait pu être tiré sur l’avion intentionnellement ou non. D’où la nécessité d’une enquête approfondie pour faire la lumière sur ce douloureux accident qui a fait 178 morts dont ­63 canadiens.

Le président américain Donald Trump a pour sa part exprimé ses soupçons de ce qu’une terrible erreur aurait été à la base de cet accident sans plus s’épancher sur le sujet. Le premier ministre britannique Boris Johnson a, quant à lui, déclaré que des informations existent qui attestent que l’avion avait été abattu par un missile sol-air iranien. Des allégations que Téhéran traite de rumeurs sans fondement et invite le Canada à participer à l’enquête en cours.