Soucieux de donner à l’Église un nouvel allant, le pape François a décidé de nommer une femme à un poste à hautes responsabilités au sein du Vatican. Francesca Di Giovanni est ainsi devenue en ce jour, la première femme à occuper la fonction de vice-ministre à la Secrétairerie d’État. Une information confirmée par les services du Vatican.

Âgée de 66 ans, cette ancienne sous-secrétaire au sein du ministère des Affaires étrangères du Vatican travaille depuis près de 27 ans au sein du Vatican. Une maison qu’elle connaît donc très bien. Placée sous le contrôle de Mgr Paul R. Gallagher, officiellement, ministre des Affaires étrangères au sein du Saint-Siège, cette dernière aura le loisir de partager ses tâches avec le second sous-secrétaire, Mgr Miroslaw Wachowski.

François, engagé pour la cause des femmes

Une grande première das l’histoire de l’Église puisqu’elle est la première femme à obtenir une telle fonction au sein de l’Église. Une première, mais finalement pas une surprise. Très attaché aux questions de l’immigration, le Pape François pourra se reposer sur les connaissances et l’expérience de sa sous-secrétaire. En effet, Francesca Di Giovanni a longtemps travaillé sur des sujets relatifs aux sorts et aux droits des réfugiés. En outre, celle-ci est diplômée en droit et s’est forgée une réelle réputation sur les questions de droit international humanitaire et droit international privé. En outre, dès le début de son pontificat, le Pape François a très vite mis l’accent sur le rôle de la femme dans la société, dénonçant les injustices subies par ces dernières et ce, à de multiples reprises.

Une avancée historique pour l’Église

Une nomination qui a fait le bonheur de la principale concernée. Si elle se félicite d’avoir eu la chance d’obtenir un tel degré de responsabilité, Francesca Di Giovanni n’en oublie pas de souligner les signes apparents d’ouverture du Pape. Une décision novatrice à ses yeux, mais qui ne change finalement pas grand-chose sur le fond, la fonction restant la même, que ce soit pour un homme ou pour une femme, même si ces dernières ont tendance à être mises de côté notamment dans les divers processus de décisions importantes.