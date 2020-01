De son nom scientifique Cyperus esculentus, Afio (en langue fon) porte plusieurs noms que sont : pois sucré, souchet comestible ou sucré ou sultan, glande ou amande de terre en français, tiger nuts en anglais, chufa en espagnol, etc. Il appartient à la famille des Cyperaceae et de l’espèce Monocotylédone. Originaire du bassin de la méditerranée – dans le Nord de l’Afrique, l’Ouest, son Centre et de l’Europe méridional – cette plante vivace, rhizomateuse est une herbe dont la particularité est son tubercule. Un tubercule en forme de graines qui fait parler de lui dans le monde par sa saveur de noisette légèrement sucrée et sa composition en protéines (7%), glucides (50%), lipides (22%), fer (13-40%), vitamine C (2-8%), zinc (5-7%), etc. Il se consomme sec et cru.

Cette plante humide qui pousse au bord de l’eau, a une hauteur de 25 à 40cm formant une touffe avec ses feuilles minces. Les rhizomes en grêle nés de la racine portent de petits tubercules ovoïdes de couleur jaunâtre au noire en passant par un marron avec un aspect écailleux qui fait penser à la peau du tigre. Il en existe une autre espèce en Inde nommée souchet rond (Cyperus rotundus) qui a plutôt un goût amer.

Le souchet se consomme soit sous forme de boisson soit sous forme de friandise depuis l’antiquité. Aujourd’hui, on produit son lait, son huile, et sa farine qui est d’ailleurs très prisée comme assaisonnement dans les repas et dans la fabrication de gâteaux. Souvent un peu dur, il est recommandé de les tremper dans l’eau afin de les assouplir. Cela favorise une meilleure texture et plus de tendresse durant la consommation du Afio cru et sec. Il faut donc le consommer soit après avoir trempé dans l’eau ou après avoir rôti au fourneau pour éviter la non-absorption totale de ses nutriments par l’organisme humain.

UTILISATION ET VERTUS

Ce super aliment est très bénéfique pour la santé humaine et regorge de nombreux acides aminés importants. Voici quelques points forts du souchet :

Son huile a les mêmes propriétés que l’huile d’olive avec d’excellentes qualités nutritionnelles riche en phosphore (9-11%) et en potassium . Elle est composée de 82% d’acides gras insaturés et de 18% d’acides gras saturés comparativement à l’huile d’olive ( 80% d’acides gras insaturés et 20% d’acides gras saturés ). Un Afio (un grain tubercule) contient 20% à 35% d’huile. Cette huile aide à guérir l’ eczéma , les lésions cutanées , l’ athérosclérose (régénération du tissu osseux), stimule l’absorption de calcium , etc. L’huile est prisée en cosmétique car elle s’applique sur tous types de peau et contient une grande quantité de vitamine E voir 278% qui adoucit la peau et aide à prévenir le vieillissement . Traditionnellement, on laisse germer l’Afio avant de l’utiliser en cosmétique afin d’accroître se teneur en antioxydants.

OBSERVATION

La valorisation de cet aliment a une pluralité d’effets bénéfiques sur l’organisme humain et son environnement. Même si sa consommation et sa production sont limitées aux populations des pays producteurs, dans plusieurs pays l’Afio sert également d’aliment au bétail comme la majorité des plantes dont les céréales d’origine africaine. Aussi, certains entrepreneurs veulent faire de l’huile d’Afio, un biodiesel.

La meilleure question est certainement de savoir comment introduire dans cette nouvelle ère l’Afio qui regorge autant de bienfaits ?