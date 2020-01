Un nouveau cas de viol collectif vient d’être révélé au Maroc. Il s’agit d’une jeune fille âgée de 17, Oumaima qui a été violée et torturée. Elle a été séquestrée pendant une vingtaine de jour où vingt hommes ont pu abuser d’elle. Sous le coup d’une grande souffrance psychologique et des blessures physiques, Oumaima a été évacuée au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca.

Les sites Info et Al 3 omk, dans des vidéos publiées sur la toile, présentent la mère de la jeune fille violée et le président de l’association Sayidati, Walid Benslima qui ont donné des précisions sur le viol et en ont profité pour lancer un appel aux dirigeants du pays et à l’opinion publique. Selon le président de l’association Sayidati, la victime avait réussie s’échapper avec l’aide de l’une des personnes qui était venue pour la violer. A en croire Walid Benslima l’individu venu pour abuser d’elle, a été saisi de pitié suite aux supplications de la fille. Il a fini par l’aider à prendre la poudre d’escampette.

Obligée à prendre des substances toxiques

Walid Benslima a précisé par ailleurs que la victime souffre d’une crise psychologique aiguë et que sa famille n’est pas autorisée à entrer en contact avec elle. Selon la mère de la jeune fille qui s’est confiée à Al 3omk, sa fille « a été blessée à coups de couteau et obligée à ingurgiter des substances toxiques qui devaient la tuer. »

En outre, en 2018, des cas pareil avaient été également révélés dans le pays et avait laissé place à de grands écœurements. L’un des cas connu est celui de Khadija qui avait été kidnappée dans le mois d’août, gardé et puis torturé pendant deux mois par des individus inconnus. Après l’avoir torturé et violé, ses tortionnaires ont tatoué sur plusieurs parties de son corps, des motifs comme la croix gammée, ainsi que d’autres motifs injurieux.