Israël, victime collatérale de la véritable guerre des mots que se livrent Washington et Téhéran . En effet, dans le cas où les États-Unis venaient à frapper l’Iran, l’exécutif iranien a confirmé qu’Israël pourrait être une cible de choix afin de directement répondre à ces offensives. La mort du général Qassem Soleimani pourrait également pousser ces derniers à agir plus vite que prévu.

Dans les faits, Téhéran, par la voix de Mohsen Rezai, proche conseiller de l’ayatollah Ali Khamenei, a affirmé sur Twitter que l’État hébreu était directement responsable de la mort de Soleimani, transmettant aux services secrets américains de nombreuses informations au sujet de sa localisation. Résultat, la tentation de frapper les villes de Tel Aviv et d’Haïfa se fait de plus en plus grande d’autant que l’Iran a récemment acquis la conviction de détenir une arme que personne ne serait en mesure d’arrêter.

L’Iran, prêt à frapper Israël ?

Selon le site d’informations DEBKAfile, c’est au mois de février dernier que Téhéran a mené à bien divers tests de son nouveau missile Hoveizeh. D’une portée de 1350 km, ce missile est en mesure de frapper directement Israël ainsi que pas moins de 35 bases militaires américaines, situées au Moyen-Orient ainsi qu’en Asie centrale, d’autant que ce missile serait pratiquement indétectable. Résultat, la menace a est réelle, constante. D’une grande précision, ce missile est qualifié de très développé. De quoi accentuer la pression sur les épaules du gouvernement israélien, qui se demande bien à quoi s’en tenir.

Le missile Hoveizeh fait peur

En effet, du côté Israélien, s’il n’a pas été prouvé que des informations au sujet de la mort de Soleimani ont été transmises, l’état-major hébreu estime que Téhéran pourrait profiter de la pagaille actuelle pour se venger des multiples attaques du gouvernement israélien, contre les milices et fractions chiites, en Syrie ainsi qu’en Irak. Une attaque de grande envergure, est-elle à prévoir ? S’il apparaît peu probable que Téhéran ouvre un front en Israël, la pression elle se fait de plus en plus importante et les agissements américains pourraient directement impacter les relations entre les deux nations.

Selon certaines informations, Téhéran pourrait également choisir de frapper depuis le sol yéménite, afin de se rendre toujours plus invisible et difficile à cerner. Sur place, les rebelle Houthis ont d’ores et déjà appelé au soulèvement contre les forces armées américaines. Seule solution envisagée, l’arrivée d’un porte-avions nucléaire américain. Selon une rapide étude de DEBKAfile, il s’agirait là du seul moyen d’intercepter les nouveaux missiles iraniens Hoveizeh. En effet, la mer et son environnement plat permettent une large couverture, de quoi proposer une première idée face à une attaque du style.