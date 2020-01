En août 2019, le Nigéria a unilatéralement fermé ses frontières terrestres avec plusieurs de ses voisins dont le Bénin. La principale raison évoquée est la lutte contre la contrebande de riz et d’essence. Mais il y a plusieurs autres causes que le président nigérian a déballées à son homologue ghanéen Nana Akufo-Addo, le lundi 20 janvier à Londres où se tient le sommet sur l’investissement UK-Afrique 2020.

Selon le locataire d’Aso Rock, dont les propos ont été rapportés par son chargé de communication Femi Adesina, il y a outre la contrebande, l’entrée des drogues dures, des armes et munitions dans son pays. Une chose intolérable pour le numéro 1 nigérian qui refuse de regarder ses jeunes compatriotes détruire leurs vies en consommant des drogues bon marché. « Nous ne pouvons pas abandonner notre pays, en particulier les jeunes, en danger » a martelé Buhari qui a également évoqué le danger que représente la circulation des armes aux frontières du Nigéria.

Pour lui, l’afflux effréné d’armes légères dans son pays met en péril la sécurité des nigérians. De plus, la situation sécuritaire dans la sous-région n’est pas bonne, rappelle-t-il. Le Sahel est de son point de vue un réceptacle d’armes légères qui met en danger la sécurité au Burkina Faso, au Tchad, au Mali et au Nigéria, fait-il remarquer.

Le souhait de Nana Akufo-Addo

En ce qui concerne même les produits de contrebande, Buhari raconte que ce sont des caches d’armes légères et de drogues dures. « Lorsque la plupart des véhicules transportant du riz et autres produits alimentaires… sont interceptés, vous trouverez des drogues dures bon marché et des armes légères sous les produits alimentaires. Cela a des conséquences terribles pour n’importe quel pays » a-t-il déclaré.

Le président ghanéen, après avoir écouté son homologue, dit comprendre les raisons évoquées par ce dernier. Buhari a indiqué que la réouverture de la frontière sera évoquée quand le rapport final de la commission mise en place sur la question aura été soumis et examiné. Nana Akufo Addo a donc souhaité que le processus soit accéléré parce que les hommes d’affaires de son pays ont besoin du marché nigérian.