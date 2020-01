Ce Vendredi, la cinquième flotte de l’US Navy publiait une vidéo dans laquelle on pouvait voir le navire russe de collecte de renseignements, l’Ivan Khurs, foncé droit sur le destroyer de la marine américaine USS Farragut dans le nord de la mer d’Oman, et éviter de peu d’avoir une collision avec le navire de guerre américain. « Une approche » que les autorités militaires américaines avaient qualifié « d’agressive » puisque le navire russe aurait continué son avancée malgré les alertes lancées par le navire américain.

Provocation ou accident ?

Selon l’USS Farragut, le navire russe aurait volontairement fait mine de mettre le navire américain en danger, sous le prétexte d’une collision qui pourrait plus tard se justifier par une défaillance mécanique. Pour les américains ce serait , la seule explication au fait qu’en sus des alertes visuels et sonores, les communications entre les deux navires aient été bloqués. Et ce ne serait que lorsqu’après que le navire de guerre américain ait tiré « cinq coups de semonce » en respect du signal ultime international en cas de danger de collision, que la communication se rétablissait et que le navire russe in extrémis se dégageait de sa dangereuse trajectoire.

Dans un communiqué, publié ce même vendredi, le ministère de la Défense russe s’était portée en faux quant aux accusations américaines. Selon les autorités russes, ce serait plutôt le navire américain qui se serait ostensiblement mis en travers de la route du navire russe et que n’eut été le grand « professionnalisme » de l’équipage russe, la collision n’aurait pu être évitée.

L’incident serait le dernier exemple d’une rencontre « rapprochée et hostile » entre les forces militaires américaines et russes, depuis juin dernier. Dans des circonstances quasi identiques, une collision avait été également évitée de justesse entre le croiseur lance-missiles de la marine américaine USS Chancellorsville et le destroyer russe Admiral Vinogradov.