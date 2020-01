En conférence de presse ce jeudi, le président-directeur général Sirius Telecom et de l’opérateur de réseau virtuel (MVNO) Promobil a annoncé une action judiciaire contre le réseau de téléphonie Free. Mbackiou Faye accuse son partenaire d’avoir délibérément retardé la début des activités de Promobil alors que selon lui les conditions étaient réunies pour que le réseau virtuel puisse être fonctionnel.

Un préjudice à hauteur de 2 milliards de francs CFA

Mbackiou Faye interpelle l’Autorité de régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) qui avait auparavant tranché en sa faveur. Le directeur de Promobil annonce une action judiciaire contre Free avec le soutien de ses avocats, El Hadj Diouf et Boubacar Cissé. Sirius Telecom déclare avoir subi un préjudice de près de 2 milliards de francs CFA avec l’achat du matériel et les charges mensuelles estimées à hauteur de 150 millions de francs CFA que l’opérateur paie depuis 9 mois maintenant.

Mbackiou Faye a par ailleurs soutenu que Free chez qui il doit acheter les données, essaierait d’appliquer des prix plus élevés. Pour ce dernier, il ne s’agit toutefois pas de nuire à l’image de Free : “cette affaire est devenue pour Promobile Sénégal une affaire de principe et d’investissements et non de dénigrement ou de concurrence déloyale“.