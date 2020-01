La Turquie a décidé de passer à l’offensive. En effet, Erdogan a confirmé qu’entre 1.500 et 2.000 de ses hommes allaient rejoindre la Libye. Toutefois, ces militaires ne sont pas tous officiellement Turcs. Au contraire même, puis ces derniers sont des combattants syriens, directement recrutés par Erdogan, à des conditions relativement avantageuses.

2.000 dollars par mois environ, la nationalité turque et enfin, la prise en charge des soins médicaux, telles ont été les promesses effectuées par Ankara aux combattants syriens soucieux de grouper les rangs turcs afin de partir combattre Haftar et les siens. Une information confirmée par The Guardian, qui ajoute que ces derniers sont d’ores et déjà arrivés du côté de Tripoli. Entraînés, fraîchement recrutés, ces 2.000 combattants représentent une force inattendue pour Erdogan.

Erdogan et ses renforts syriens

En effet, l’armée turque souhaitait déployer ses hommes de manière graduelle. Ainsi, le 24 décembre dernier, 300 soldats issus de l’ANS, l’armée nationale syrienne, ont été envoyés en Libye, avant d’être suivis 5 jours plus tard seulement, par 350 nouveaux hommes. Le 5 janvier, ils ont ensuite été 1.350 à avoir été déployés, portant donc le total à 2.000 hommes. Des contrats ont ensuite été signés avec le GNA, le gouvernement d’union nationale soutenu par Ankara et l’ONU, sous conditions turques.

Des conditions relativement avantageuses

Ainsi, en arrivant sur place, certains disposent d’ores et déjà de la nationalité turque et touchent, via leur contrat, un salaire au minimum vingt fois plus important que celui qu’ils touchaient en Syrie. D’autres en revanche, devront attendre plusieurs mois, parfois jusqu’à 6, afin d’obtenir le fameux sésame. Des pratiques jugées déloyales par le clan Haftar qui espère que le sentiment anti-Turquie déjà quelque peu installé en Libye, ne gagne en importance.