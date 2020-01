Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Vladimir V. Poutine lors d’une réunion à Istanbul la semaine dernière, avaient réussi à négocier entre les belligérants de Lybie une trêve concertée. La trêve qui était entrée en vigueur aux petites heures ce dimanche 12 janvier, avait représenté un formidable espoir de voir une fin à des combats qui depuis leur recrudescence auraient fait des milliers de morts et 300 000 déplacés, selon les Nations Unies. Une trêve de courte durée.

Haftar tient à en découdre…

Après des mois d’intenses combats, le général Haftar arrivaient enfin aux portes de Tripoli. Une position stratégique, comme pour un siège. C’est que le LNA et Haftar, se seraient promis d’éliminer ou de sortir de la capitale libyenne, « toutes les réminiscences de factions terroristes qui y siégeaient ». Seulement le GNA de Fayez al-Serraj tenait bon et le général et ses troupes avaient du mal à pénétrer dans la capitale. Une situation qui n’allait pas s’arranger alors que le GNA demandait et obtenait de la Turquie un soutien logistique militaire important.

Mais après la trêve du Dimanche 12 janvier ; les évènements s’étaient rapidement enchainés, et une autre offensive diplomatique russo-turque, profitant de la trêve, avaient réussi à amener à Moscow, Haftar et Al-Serraj, à la rédaction et à la signature d’un projet de cessez-le-feu qui in fine devait pouvoir mettre fin à la guerre.

A Moscow, Haftar aurait insisté pour permettre à ses troupes d’entrer à Tripoli tout en appelant à une surveillance internationale du cessez-le-feu sans la participation de la Turquie et avec retrait immédiat des mercenaires « arrivés de Syrie et de Turquie ». Alors que le GNA lui demandait plutôt que le LNA de Haftar se retire de ses positions aux abords de la capitale. Des positions qui n’avaient pu être conciliées, avec le général Haftar quittant Moscow en demandant « plus de temps de réflexion ».

Un temps de réflexion qui semblait s’être mué en offensive, alors que ce Mercredi, des médias régionaux faisaient état de la reprise des hostilités dans le sud de Tripoli, en violation de la trêve conclue Dimanche dernier. Des tirs d’artillerie se seraient fait entendre dans les quartiers sud de Tripoli, Salah Al-Deen et Ain Zara ; avec selon les officiels du GNA, des engins de guerre survolant le ciel de la capitale. Des faits qui selon toute vraisemblance laissait croire que le général Haftar aurait décidé de poursuivre son offensive sur Tripoli. Dans un communiqué, cité sur une chaine de télévision locale, le LNA se serait déclarée « prête et déterminée à gagner ».