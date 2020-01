Adama Cissé, un émigré malien vivant en France, avait fait la une des réseaux sociaux, il y a quelques jours pour licenciement abusif. L’histoire de cet éboueur qui avait perdu son emploi suite à une photo publiée sur Twitter, il y a un an, avait fait surface alors qu’il était entendu le 14 janvier par le conseil des prud’hommes de Créteil. Depuis, la mobilisation autour de son ‘’affaire’’ lui aurait permis d’avoir de sérieuses propositions de travail.

Des éclaircies à l’Horizon pour Adama Cissé

A Derichenourg-Polysotis Environnement, une entreprise de collecte, recyclage, traitement, de déchets domestiques ménagers ayant contrat avec la Ville de Paris ; Adama Cissé éboueur, avait “CDI” et bon salaire. Mais en Septembre 2018, alors qu’il était dans l’entreprise depuis 2011 et sous contrat à durée indéterminée (CDI) depuis 2015 ; Adama Cissé voyait tout son monde s’écrouler quand sa société lui annonçait qu’elle allait dorénavant se passer de ses services, à cause d’une faute grave qu’il aurait commise. Sa faute, s’être endormi, pendant sa pause, en tenue de travail sur le rebord de la route et surtout avoir été pris en photo par une passante qui avait à ce sujet fait un commentaire vitriolé sur les réseaux sociaux.

Ce 14 janvier 2020, au Conseil des prud’hommes, l’homme était venu se plaindre pour licenciement abusif, et son histoire avait intéressé la presse et des internautes. Plus de 65 000 signatures auraient été récoltées via une plate-forme en ligne de pétition pour demander sa réintégration au sein des effectifs de Derichenourg-Polysotis Environnement, plus d’un an après son licenciement. Mais en lieu et place de sa réintégration ; le conseil de Créteil ayant déjà déterminé des indemnités à lui verser ; Adama Cissé aurait, grâce à la grosse médiation autour de son « affaire », trouvé des soutiens inattendus.

Des élus locaux, notamment des conseillers de la commune de Bondy dans la banlieue nord-est de Paris, se seraient personnellement chargés de lui trouver du travail. Et les démarches semblaient avoir déjà abouties. Car avait confié Adama Cissé à un média local ; il aurait déjà reçu d’une entreprise de Seine-Saint-Denis, au nord-est de Paris, une promesse « ferme » d’embauche. Vivement pour l’ancien éboueur que cette promesse se concrétise et que l’expérience Derichenourg, lui serve.