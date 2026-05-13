USA : 30 ans de prison pour avoir tué son garçon d’honneur à son mariage après une dispute

Aux États-Unis, un homme de 24 ans a été condamné à une peine de 30 à 45 ans de prison pour avoir mortellement percuté son meilleur ami, qui était également son garçon d’honneur, quelques heures après son mariage dans l’État du Michigan. La sentence a été prononcée le 11 mai par le tribunal du comté de Genesee.

James Shirah avait plaidé sans contester les faits en avril devant la justice américaine. Il a été reconnu coupable de meurtre au second degré, de conduite avec un permis suspendu ayant causé la mort et de délit de fuite après un accident mortel.

Une dispute après les festivités

Les faits remontent au 30 août 2024 à Flint, une ville située au nord-ouest de Michigan. James Shirah venait d’épouser Savannah Shirah lors d’une cérémonie organisée dans une pizzeria, avant que la réception ne se poursuive dans une résidence privée.

Selon les éléments présentés par le procureur du comté de Genesee, une altercation a éclaté après les festivités entre le jeune marié et Terry Taylor Jr., âgé de 29 ans. Après avoir quitté les lieux pendant quelques instants, James Shirah serait revenu au volant de son SUV et aurait percuté volontairement son ami, qui se trouvait à l’extérieur de la maison. Transporté à l’hôpital dans un état critique, Terry Taylor Jr., père de quatre enfants, est décédé des suites de ses blessures.

Une peine de 30 à 45 ans de réclusion

Devant le tribunal, James Shirah a déclaré assumer l’entière responsabilité de ses actes, tout en affirmant que la mort de son ami n’était pas intentionnelle. Le juge a toutefois retenu la gravité des faits et prononcé une peine de 30 à 45 ans de prison, conformément au système judiciaire du Michigan, où la durée minimale fixe la période à purger avant toute demande éventuelle de libération conditionnelle.

D’après des témoignages, le jeune marié avait consommé de l’alcool au cours de la journée. Avec son épouse, il n’a signalé l’incident à la police que le lendemain.

Un drame survenu au lendemain d’une célébration

Cette affaire a particulièrement retenu l’attention aux États-Unis en raison du délai extrêmement court entre la cérémonie et l’homicide. Le procureur du comté de Genesee a indiqué n’avoir jamais été confronté à une situation similaire.

L’histoire rappelle d’autres faits divers marquants impliquant des couples mariés, comme celui de l’acteur Phil Hartman, tué en 1998 par son épouse Brynn Hartman à leur domicile de Los Angeles. Dans le dossier James Shirah, la peine prononcée signifie que le condamné ne pourra pas solliciter de libération conditionnelle avant d’avoir purgé au moins 30 années de détention.