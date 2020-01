Évacué du théâtre des Bouffes du Nord, après que des militants aient tenté d’en forcer l’accès, le président Macron a dû se faire une belle frayeur. S’il a été mis en sécurité le temps d’une dizaine de minutes, ce dernier a finalement pu reprendre sa place, avant d’être sorti par les forces de l’ordre, via une porte dérobée. Le président rentrera finalement à l’Élysée, sous les huées des personnes venues le confronter.

Une situation qui n’a pu échapper au contrôle d’Alexandre Benalla. L’ancien chargé de sécurité n’a d’ailleurs pas manqué d’y aller de son petit commentaire sur les réseaux sociaux, qualifiant la façon dont a été exfiltré le président Macron, de purement et simplement catastrophique. À ses yeux, le chef du cabinet de sécurité du président a d’ailleurs manqué à ses obligations en ne sécurisant pas assez les lieux. Selon lui, les autorités auraient dû garder leurs positions et éviter de permettre à la presse ainsi qu’aux réseaux sociaux, de tomber sur les images d’une apparente fuite.

Benalla critique l’opération d’exfiltration

En effet, des dizaines de manifestants ont réussi à s’introduire dans le hall du théâtre, faisant ensuite face aux forces de l’ordre qui, après avoir caché le président, ont réussi à reprendre les choses en main. La scène elle, a été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux, plongeant un peu la Macronie dans une situation compliquée à gérer. Certains élus, qui ont préféré garder l’anonymat ont d’ailleurs affirmé au Monde que ces incidents étaient relativement inquiétants et donnaient une terrible image de la France.

Des images incroyables

L’Elysée en revanche, n’a pas souhaité s’étendre plus que ça sur cette soirée, soulignant simplement que le président regrettait ces incidents. Ce dernier a d’ailleurs confirmé qu’il continuerait à se rendre au théâtre et que la politique n’entraverait jamais la liberté d’expression ainsi que la liberté culturelle et celle offerte aux artistes, de s’exprimer. Des événements qui rappellent ceux survenus il y a quelques jours, lorsque Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité entre les femmes et les hommes a elle aussi été prise à partie par des manifestants farouchement opposés à la réforme sur les retraites.