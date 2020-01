Petite surprise, jeudi après-midi. Visiblement heureuse de présenter ses vœux à la presse et de revenir aux affaires courantes, Marine Le Pen, présidente du Rassemblement National, a profité de l’occasion pour d’ores et déjà annoncer sa candidature en vue des élections présidentielles de 2022. Une annonce qui intervient tôt, à deux ans de l’échéance, mais qu’elle assume pleinement.

En effet, cette dernière souhaite porter un projet rassembleur. Consciente des difficultés de l’exécutif à faire avancer le pays, consciente surtout des dissensions et des difficultés sociales qui sévissent au sein d’un pays fragmenté, Marine Le Pen ne cache pas son ambition, remettre la France sur pied. En outre, la présidente du RN souhaite avant toute chose, contrer Emmanuel Macron, un président qui, selon elle, est en campagne constante. « Je ne le laisserai pas courir tout seul », a-t-elle d’ailleurs insisté, preuve qu’elle garde un œil sur ce qui se passe au sein du pouvoir.

Marine Le Pen annonce sa candidature pour 2022

Autre point soulevé par Marine Le Pen, le ralentissement clair du parti. En effet, depuis les dernières présidentielles et, malgré la victoire aux dernières Européennes, le RN semble avoir enclenché une vitesse de croisière. Pas une bonne nouvelle pour Marine Le Pen, qui souhaite que son parti reprenne de la vitesse, de la vigueur. Résultat, cette dernière souhaite que ses militants et ses sympathisants se remettent directement au travail, afin d’insuffler une nouvelle dynamique au RN. Enfin, le parti est en proie à de graves difficultés financières. Cet appel à la candidature permettrait alors d’éponger quelques dettes en recevant de nouveaux dons.

Le RN, en grandes difficultés

Dans tous les cas, le travail sur 2022 a débuté et Marine Le Pen multiplie les rencontres. En outre, cette dernière est également conseillée par les Horaces, qui lui offrent diverses pistes à creuser afin de préparer et détailler son programme. Fraudes, énergie et développement durable, immigration, le RN envisage enfin de dévoiler toute une série de livres blancs susceptibles de parler au public et de lui permettre de comprendre plus en profondeur la vision long-termiste de Marine Le Pen.