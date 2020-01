Marine Lepen et son père Jean-Marie Lepen, aurait toujours eu, de l’avis même de la presse une relation des plus cahoteuse. Deux fortes personnalités, avec chacune une vision claire et précise de leurs desseins. En 2015, Lepen père faisait sur l’Holocauste, une bourde devenue depuis célèbre et la fille en tant que présidente du parti se débrouillait pour sortir son père des starting blocks ; puisqu’en politique c’est connu on ne se fait pas de quartier. C’est fois, alors que Marine annonçait, une énième candidature pour les présidentielles de 2022, c’était au tour de Jean-Marie, de faire sur la présidente du RN, des commentaires peu amènes.

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point »

En 2017, Marine Le Pen se présentait aux élections présidentielles, atteignait le deuxième tour, et perdait contre Emmanuel Macron avec 32,2% des suffrages exprimés. Depuis cette défaite, la fille Lepen dans le but de donner une « autre dimension » à sa réputation, rebaptisait le parti que son père avait aidé à créer; et le Front national(FN) devenait le Rassemblement national(RN). Ce 16 janvier 2020, après des victoires encourageantes contre ‘’La République en Marche (LREM)’’ du président Macron aux dernières législatives européennes ; Marine Lepen annonçait lors d’une conférence de presse son intention d’être de nouveau candidate aux joutes présidentielles de 2022.

Une annonce précipitée selon, Le président honorifique du RN et père de la candidate, Jean-Marie Lepen. Le nonagénaire alors qu’il se serait ouvert à un magazine français Paris Match, aurait confié que selon lui, l’annonce de sa fille laissait entrevoir une certaine agitation et même sous-tendre un certain manque de maturité politique. Car pour Lepen père deux années encore avant les échéances électorale et bien de choses pouvaient arriver que même elle, Marine, ne pouvait « anticiper ». Qui avait pris l’habitude de « courir », devrait savoir qu’il était important de « partir à point » aurait laissé entendre le vieil homme de 92 ans. Et en ce sens, l’homme « d’expérience » s’était permis de donner à sa fille, même si par presse interposée, quelques conseils politiques.

Pour Jean-Marie Lepen, la présidente du RN se devait avant de faire de telles annonces, de renforcer sa base politique et de chercher à s’entourer de personnes ressources ; des personnes qui selon lui, lui seraient plus utiles et plus sures, des « lieutenants » plus « solides », que le député Nicolas Dupont-Aignan de ‘’Debout La France’’ que le M. Lepen avait qualifié « d’aventures incertaines ». Mais aussi et surtout, Marine, de l’avis de Jean-Marie, se devait d’apprendre, si elle avait de véritables ambitions présidentielles, à travailler sa « chaleur humaine ».