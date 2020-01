Le mercredi 8 janvier dernier, le couple royal Sussex, Harry et Meghan, avait annoncé sur son compte Instagram, son intention de « prendre du recul en tant que membres » supérieurs de la famille royale. Après ce recul pris vis-à-vis de la grande famille royale, le prince et la duchesse se sont exilés au Canada avec leur enfant. En effet, interviewé par le magazine français Paris Match sur les raisons de ce recul, le célèbre Jean-Paul Gaultier, un éminent créateur en haute couture, a donné son point de vue tranché sur le Megxit.

Tout d’abord, l’artiste a tourné en dérision l’acte posé par le couple en les qualifiant de rebelle dans une famille royale. « Très amusant et même mignon. Des rebelles dans la royauté », s’est-il exclamé. En s’en prenant à la duchesse Meghan, Jean-Paul Gaultier a estimé qu’elle pensait pouvoir gagner plus facilement de l’argent en prenant du recul vis-à-vis de la royauté. « Meghan doit penser qu’elle peut faire plus de fric sans son titre d’Altesse royale » a-t-il envoyé par la suite à la duchesse dont le goût pour la somptuosité n’est plus à démontrer, dans un ton moqueur.

Le couple a t-il des difficultés financières?

En outre, il semblerait que Harry et son épouse soient dans la gêne, ce que le célèbre homme de couture énoncerait en affirmant : «Mais elle a peut-être tort… » . Notons par ailleurs que cette décision prise par Harry et Meghan, selon des sources recueillies par le Daily Mail, serait influencée par la mère de Meghan, Doria Ragland à qui Harry est attaché depuis le décès de sa mère alors qu’il avait 13 ans.

« Harry en particulier se tourne vers elle pour obtenir des conseils. Meghan lui a toujours fait entièrement confiance mais elle est devenue un roc pour Harry qui, bien sûr, a perdu sa propre mère si jeune » avait confié une source très proche du couple au Daily Mail.