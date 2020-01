Les membres du mouvement activiste “Nio Lank” (mouvement de refus citoyen) dénoncent l’arrestation de quinze de leurs membres à travers un communiqué. Une interpellation qui a eu lieu à Dakar au niveau du rond-point Sahm alors que les jeunes activistes distribuaient des flyers dans le cadre d’une campagne de sensibilisation de masse sur la question de la hausse du prix de l’électricité.

Une atteinte à la liberté selon le collectif

Dans son communiqué, le collectif “Nio Lank” cite les noms de quinze de ses membres arrêtés et conduits au niveau de la Police quatrième du quartier de la Medina puis transférés à la Police centrale. Parmi ces derniers figurent les rappeurs “Fou Malade” et “Thiate”, tous deux membres du mouvement “YEN A MARRE“. “Nio Lank” exige la libération immédiate de ces derniers ainsi que du coordonnateur du mouvement Guy Marius Sagna, de Ousmane Sarr et de Fallou Galass Seck arrêtés deux mois auparavant lors d’une manifestation.

arrestation de “Thiat” de “Y’en a Marre”

Le collectif accuse le “gouvernement de Macky Sall”

“Le régime du Président Macky Sall vient encore une fois de porter atteinte aux libertés des citoyens” peut on lire dans le communiqué. Pour les membres du collectifs, ces arrestations qualifiées de “harcèlement” ne sont autres qu’un moyen d’intimidation. “Incapable de tenir les promesses faîtes aux jeunes de ce pays, Macky Sall les envoie en prison” dénonce “Nio Lank” à travers son communiqué.