L’ancienne première dame des Etats-Unis, Michelle Obama n’en finit pas de faire parler d’elle dans la presse. L’épouse du 44e président des USA a marqué d’une empreinte indélébile son passage à la Maison blanche. La femme âgée de 56 ans a notamment participé activement à l’éducation aux Etats-Unis avec des programmes permettant aux enfants de manger sainement. La femme de Barack Obama s’est également fait remarquer en tant qu’écrivaine, notamment avec son autobiographie et best-seller « Becoming ». Ce livre s’est vendu à plus de deux millions d’exemplaires au Canada ainsi qu’aux Etats-Unis. Dans cet ouvrage, l’ex-première dame parle de sa vie de petite fille des quartiers sud de Chicago à avocate, pour ensuite devenir première dame des Etats-Unis.

Le même Grammy que celui de Barack Obama

Becoming a récemment valu à Michelle Obama un grammy awards. Au cours de la cérémonie des Grammies où sont honorés aux Etats-Unis, les meilleurs artistes et les meilleurs techniciens dans le milieu musical, l’ancienne première dame s’est vue décernée le Grammy du « meilleur album narratif » pour l’audio de ses mémoires Becoming. La distinction a eu lieu hier dimanche 26 janvier 2020, au cours de la 62e édition des Grammies. De ce fait, Michelle Obama voit son nom inscrit dans la liste des autres gagnants dans laquelle figure son époux, prédécesseur de Donlad Trump, Barack Obama. Ce dernier avait gagné en 2006 et en 2008, un Grammy dans la même catégorie que celle de son épouse.

Il avait donc remporté un Grammy pour l’audio de son livre l’Audace d’espérer en 2008 et un autre pour l’audio de Les rêves de mon père en 2006.