Michaël Jackson : la famille qui le défendait porte plainte pour abus sur mineurs

Quatre membres de la famille Cascio, du New Jersey, ont déposé le 27 février 2026 une plainte fédérale devant le tribunal de district de Los Angeles contre la succession de Michaël Jackson, l’accusant d’agressions sexuelles répétées commises alors qu’ils étaient enfants. Ces mêmes plaignants avaient, pendant plus de deux décennies, publiquement défendu la star contre des accusations similaires.

La plainte vise la succession Jackson ainsi que ses deux administrateurs, John Branca et John McLain, et un détective privé, Herman Weisberg. Elle allègue notamment la traite d’enfants à des fins sexuelles, la fraude et la rupture de contrat. Selon le document judiciaire, Michaël Jackson aurait drogué les enfants, les aurait exposés à de la pornographie impliquant des mineurs et les aurait menacés de représailles s’ils venaient à parler.

Un accord secret rompu

Le dépôt de la plainte fait suite à l’échec d’un accord financier conclu en 2020 entre la famille Cascio et la succession Jackson. Selon le New York Times, cet accord prévoyait le versement d’environ 16 millions de dollars sur cinq ans en échange du silence de la famille. Les paiements auraient cessé en 2025, conduisant à une nouvelle tentative de négociation, restée sans issue.

Publicité

La succession Jackson a vigoureusement contesté les accusations. Son avocat, Martin Singer, a qualifié la plainte de « tentative désespérée d’extorsion » et rappelé que la famille Cascio avait défendu Michaël Jackson pendant plus de 25 ans.

Un retournement après Leaving Neverland

Les quatre plaignants — Edward, Dominic, Marie-Nicole et Aldo Cascio — affirment avoir reconsidéré leur position après le visionnage du documentaire Leaving Neverland, diffusé par HBO en 2019, dans lequel deux hommes, Wade Robson et James Safechuck, accusaient Jackson d’abus sexuels durant leur enfance. Un cinquième enfant Cascio, Frank, a évoqué publiquement des faits similaires mais fait l’objet d’une procédure d’arbitrage distincte, après que la succession l’a accusé de tentative d’extorsion.

En mars 2026, un juge de Los Angeles a ordonné le renvoi du volet concernant Frank Cascio en arbitrage confidentiel, sans que cela n’affecte la plainte fédérale des quatre autres plaignants. Le procès est fixé au mois de novembre 2026.