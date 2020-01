Rebondissement dans l’affaire des montres volées du roi Mohamed VI. Une femme de ménage au service du monarque marocain et plusieurs autres personnes furent condamnées à de lourdes peines de prison. La justice marocaine reproche à la femme de ménage de 46 ans d’avoir volé plusieurs montres appartenant au Roi Mohamed VI et de les avoir revendus sur le marché. Il ressort que la femme travaillait dans un des palais du Roi et qu’elle a bénéficié du soutien d’un complice pour voler les montres de luxe.

Au total, c’est plus de 15 personnes qui furent interpellées par la justice, la majorité sont des hommes qui sont présentés comme des détaillants et des intermédiaires, ils ont écopé au minimum de 4 ans de prison. La femme de ménage et son complice furent lourdement sanctionnés en écopant de 15 ans de prison.

36 montres volées

Il faut dire que la principale suspecte s’est servie allègrement dans l’impressionnante collection de montres de luxe de Mohamed VI puisque selon les enquêteurs, elle aurait dérobé plus de 36 montres. Au début, la quadragénaire faisait fondre les montres en or avant de revendre la matière première à des boutiques spécialisées dans le commerce de l’or. C’est par la suite qu’elle a commencé à vendre les montres en l’état. C’est en fin 2019 que les prévenus furent arrêtés, et dans la nuit de Vendredi à samedi 25 Janvier, ils ont été jugés pour “vol qualifié” et “constitution d’une bande criminelle”.