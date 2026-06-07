Crash d'un jet privé en République dominicaine : 2 morts après une panne en vol vers Austin

Un jet privé de type Gulfstream G200 Galaxy s’est écrasé ce dimanche 7 juin à l’aéroport international de La Romana, dans le sud-est de la République dominicaine, faisant deux morts. Le pilote et le copilote ont péri dans l’accident, selon l’Institut dominicain de l’aviation civile (IDAC).

L’appareil, immatriculé aux États-Unis sous la matricule N318JF, effectuait un vol charter à destination d’Austin, au Texas. Il avait préalablement décollé depuis Porto Rico, fait escale à La Romana pour un ravitaillement en carburant, puis repris son vol vers les États-Unis lorsque l’équipage a signalé des problèmes techniques et demandé l’autorisation de faire demi-tour.

Une urgence déclarée à 16 milles nautiques de l’aéroport

Selon l’IDAC, l’aéronef avait déclaré l’état d’urgence alors qu’il se trouvait à environ 16 milles nautiques au sud-ouest de La Romana. Il s’est écrasé et a pris feu au moment de son retour vers l’aéroport. Des vidéos diffusées par des médias dominicains ont capté le moment de l’impact, montrant une importante colonne de fumée noire s’élevant au-dessus de la piste.

Enquête ouverte par les autorités aéronautiques

Les services d’urgence de l’aéroport sont intervenus pour maîtriser l’incendie. L’IDAC et la Commission d’enquête sur les accidents d’aviation (CIAA) ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes du sinistre. Les deux autorités ont indiqué qu’elles communiqueraient des informations complémentaires au fil de l’avancement des investigations.