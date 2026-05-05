Maison Blanche: un individu tire sur la police et se fait arrêter

Lundi 5 mai 2026, à Washington, le Secret Service américain a confirmé avoir déclenché un dispositif de sécurité à quelques rues au sud de la Maison Blanche, près du National Mall. En effet, non loin du lieu de résidence du chef de l’État, des tirs auraient été signalés. Selon les informations relayées par les principaux médias américains, Donald Trump se trouvait dans le bâtiment.

D’après les autorités, le suspect a tenté de fuir avant de faire usage de son arme en direction des forces de l’ordre. Les policiers ont tout de suite riposté. L’homme a été blessé puis pris en charge avant d’être transporté à l’hôpital. Il a été révélé, depuis, que ses jours ne seraient pas en danger. Il aura fallu quelques heures cependant, pour que les forces de l’ordre communiquent.

Une intervention rapide des forces de sécurité

Le Secret Service évoque une intervention coordonnée après le premier signalement. Les journalistes présents sur place ont été confinés temporairement dans la salle de presse de la Maison Blanche. Cette mesure visait à sécuriser l’ensemble du périmètre (tout en assurant leur propre sécurité). Malgré la situation, les activités prévues à la Maison-Blanche ont été maintenues, notamment une rencontre avec des entrepreneurs.

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Les autorités précisent qu’aucun lien n’est établi, à ce stade, entre cet incident et le passage récent du cortège du vice-président JD Vance dans la zone concernée. Une enquête a toutefois été ouverte afin de mieux comprendre les objectifs de la personne stoppée et les motifs qui l’ont poussé à se montrer virulente, dangereuse.

Une enquête en cours pour établir les circonstances

Cet événement intervient quelques jours après une autre alerte liée à la sécurité de Donald Trump. Un homme de 31 ans avait tenté de s’introduire lors d’un gala en présence de responsables politiques. La scène, filmée, avait ensuite été partagée sur les réseaux sociaux. On pouvait y voir le chef de l’État être exfiltré. Des images qui avaient alors suscité l’émoi de la communauté internationale.