L’ancien locataire du Palais de l’Elysée est revenu sur une affaire qui l’avait opposée au président mexicain Felipe Calderon. Dans une interview qu’il accordée aux médias : « Express » et « Proceso », Nicolas Sarkozy a rappelé l’incident qui s’était produit entre eux deux et les raisons de l’altercation qu’ils ont eu au Mexique.

Florence Cassez, au coeur de l’affaire

Selon l’ancien président français, la mésentente se situait au sujet de l’affaire Florence Cassez. Cette femme de nationalité française a été mise aux arrêts en décembre 2005 au Mexique. Près de trois ans plus tard, la justice mexicaine l’avait finalement accusée à 96 ans de prison. Il lui est reproché d’avoir participé à quatre enlèvements.

En plus de ceci, des faits d’association de malfaiteurs et possession d’armes lui sont reprochés. L’ancien patron de l’UMP qui a pesé de tout son poids pour le dénouement heureux de cette situation a expliqué à la faveur de cette interview les différentes démarches qu’il a menées et la réaction de son homologue mexicain.

Demande de transfèrement par Sarkozy

Dans un premier temps, Nicolas Sarkozy confie avoir demandé à la justice mexicaine de procéder à un transfèrement de sa compatriote afin qu’elle purge sa peine dans son pays d’origine. Cette option selon lui aurait le mérite de permettre à la famille de la mise en cause de lui rendre plus facilement visite.

Il indique par la suite avoir reçu une lettre de la partie mexicaine qui avait laissé croire que la demande avait eu un écho favorable. Mais la visite qu’il a effectuée dans ce pays, avait révélé le contraire.

Discussion houleuse avec Felipe Calderon

Nicolas Sarkozy fait remarquer que tout allait très bien jusqu’au moment où il décide d’aborder le sujet Florence Cassez. « À partir de là, tout a changé. Mon interlocuteur s’est raidi, puis énervé. Le ton est monté. Nous nous sommes affrontés. Ça a été brutal. » a déclaré le prédécesseur de François Hollande.

Notons qu’après sept années passée en détention¸ la Française a finalement été relâchée. Il y a quelques jours, elle a décidé de poursuivre en justice l’ex-ministre de l’Intérieur arrêté par les Etats-Unis et accusé de narcotrafic.