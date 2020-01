Bernie Sanders, le candidat démocrate qui avait déclaré la perte de Donald Trump pour les prochaines joutes électorales, remontait récemment dans les sondages. Le socialiste démocrate de 78 ans serait arrivé en tête des intentions de vote, 20 %, pour les primaires démocrates dans l’état de l’Iowa. Pourtant rien ne présageait d’un tel succès surtout après les ennuis de santé du septuagénaire courant l’année écoulée. Une percée à suivre de près selon l’actuel locataire de la Maison-Blanche.

Bernie Sanders plus décidé que jamais

Jusqu’ici, le président Trump avait toujours laissé entendre que son principal rival serait Joe Biden pour les prochaines joutes électorales. Et d’ailleurs durant ses meetings de campagne, le président américain ne manquait jamais de faire des coucous vitriolés à Joe Biden, surtout que celui-ci était à la base de sa crise avec la présidente de la Chambre des Représentants Nancy Pelosi et ses ennuis avec une certaine procédure en destitution. Bernie Sanders lui n’avait presque jamais été cité, sauf sur le ton de la moquerie et en l’affublant du sobriquet, « Bernie le fou ».

Mais avec la récente percée du sénateur Sanders, le président ce dimanche, publiait sur twitter comme extrêmement surpris, que le sénateur Sanders « a l’air d’être en bonne position contre ses adversaires ». Une remarque qui aurait pu sembler sincère si le président Trump n’avait pas ajouté, que ces “adversaires” étaient du « Parti qui ne faisait rien », tout en se demandant ce que tout ce remue-ménage autour des primaires démocrates « voulait bien dire ».

Mais ce dimanche, le sénateur répliquait au président Républicain que « cela signifie que vous allez perdre ». Depuis son entrée en course il y a quelques mois, le sénateur Sanders se serait positionné, selon des observateurs, à la fois contre ses rivaux démocrates mais aussi contre le Président Trump, candidat à sa réélection ; avec des tournées qu’il avait allègrement baptisé « Bernie bat Trump ». Et malgré le fait d’être par beaucoup considéré comme un candidat « un peu trop à gauche », le sénateur avait montré avec les récents sondages qu’il aurait de quoi créer la surprise.