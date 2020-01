Le président Donald Trump a lancé son offensive pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien. Le plan de paix de Donald Trump est fin prêt et devrait être prochainement présenté à la communauté internationale. Seulement voilà : si les dirigeants israéliens sont très enthousiastes et plébiscitent déjà ce plan, tel n’est pas le cas des leaders palestiniens qui désapprouvent totalement ce plan de paix et clament haut et fort leur opposition à cette initiative.

L’opposition des Israéliens au plan de paix de Donald Trump se justifie par certaines dispositions dudit plan trop pro-israéliennes. Le statut de Jérusalem reste toujours une pomme de discorde dans le plan Trump. Selon des indiscrétions, ce plan reconnaît Jérusalem comme seule capitale d’Israël. Il prône en outre l’annexion de la vallée du Jourdain par les forces israéliennes, soit 30% de terres cultivables de la Cisjordanie. Des points non consensuels qui déclenchent la colère des Palestiniens.

Trump “grand ami d’Israël”

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu se trouve actuellement aux Etats-Unis où devrait se présenter ce plan de paix. Il est invité par Donald Trump ainsi que le chef de l’opposition israélienne Benny Gantz. Le président américain Donald Trump devrait dévoiler incessamment son plan de paix, mais en l’absence des dirigeants palestiniens qui rejettent radicalement le plan de paix tant vanté par le président américain.

Donald Trump a en effet expliqué que son plan de paix est de loin le meilleur jamais proposé pour le conflit israélo-palestinien. Avis partagé par les dirigeants israéliens qui le tiennent pour le « plus grand ami » qu’Israël ait jamais eu à la Maison Blanche et jugent « historique » le plan de paix de Donald Trump. Mais les Palestiniens sont bien loin de partager l’enthousiasme des Israéliens. Pour eux ce plan de paix est une véritable catastrophe, selon les « Palestiniens ».

Solution à deux Etats ou rien

Mahmoud Abass, chef de l’autorité palestinienne a clairement indiqué son opposition à ce plan de paix. Le leader palestinien a refusé ces derniers mois de rencontrer le président américain pour discuter de ce plan de paix tant que certains préalables n’auraient été réglés. Donald Trump est en effet jugé trop pro-israélien par les Palestiniens. Il faut dire que le plan de paix de Donald Trump accorde la part belle aux Israéliens. Le leader du Hamas dans la bande Gaza a aussi exprimé son opposition au Plan Trump. Pour les Palestiniens, seule la solution à deux Etats avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine peut faire l’objet d’une discussion.