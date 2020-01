A l’occasion de la célébration du 75e anniversaire par l’Israël de la libération du camp nazi d’Auschwitz, le président Russe Vladimir Poutine venu pour participer au forum et à la cérémonie d’ouverture du monument aux victimes du siège de Leningrad a été reçu à son atterrissage ce 23 janvier 2020 par le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz. Il lui a manifesté par la suite la reconnaissance de son pays pour le rôle que l’armée rouge russe avait joué dans cette libération. «Je voudrais remercier l’Armée rouge pour avoir libéré le camp d’Auschwitz et avoir aidé à vaincre l’Allemagne nazie» a affirmé Israël Katz.

Le ministre a poursuivi en déclarant que son pays a beaucoup admiré ‘’l’héroïsme’’ du peuple russe au cours de la seconde guerre mondiale à travers le rôle spécifique que l’armée rouge a joué dans la victoire remportée sur l’Allemagne de Hitler et à propos de la libération des détenus des camps de la mort, particulièrement de celui d’Auschwitz. Israël Katz a pris l’exemple personnel de sa mère qui avait été libéré au cours des opérationsde l’armée rouge. « Pour moi et ma famille, l’Holocauste est d’une importance particulière. Ma mère a été déportée à l’adolescence à Auschwitz. Grâce à l’Armée rouge, elle a été sauvée et après la défaite de l’Allemagne nazie, elle a été rapatriée en Israël et a fondé une famille ici » a relaté le ministre.

De bonnes relations entres les deux pays

Israël Katz a notifié également qu’il a apprécié positivement le développement des relations entre son pays et Moscou. Il en veut pour preuve les visites fréquentes du Premier ministre Benyamin Netanyahou à Moscou, qui sont la preuve visible du degré de l’entente qu’il y a entre les deux présidents et par ricochet une compréhension mutuelle entre les deux nations et leurs peuples.

La lutte contre l’antisémitisme

A propos des chefs d’Etat qui font la promotion de l’aversion envers les juifs, le ministre des affaires étrangères a réaffirmé la détermination du gouvernement israélien à combattre le phénomène en notifiant par ailleurs que le massacre des juifs sur le continent européen avait été précédé de la promotion de l’antisémitisme faite par les nazis.

«La lutte contre l’antisémitisme est le fondement de l’État d’Israël. Même 75 ans après l’Holocauste, nous constatons malheureusement des manifestations d’antisémitisme dans le monde. Nous continuerons de lutter contre ce phénomène et les tentatives de glorifier les dirigeants antisémites» a réitéré le ministre.