Déposé du pouvoir par le biais d’un push perpétré par le général Robert Gueï, le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié à l’occasion de la présentation des vœux du nouvel an 2020, a réaffirmé sa certitude de la reconquête du pouvoir par son parti au cours de la présidentielle de 2020.

L’année 2020 d’après lui est une année considérable dans la vie politique de la Côte d’ivoire à cause des élections présidentielles qui se pointent à l’horizon. Au cours de ces élections, il appartient au peuple ivoirien, d’après l’ex-président d’exercer sa souveraineté en confiant le pouvoir à l’opinion politique majoritaire et ceci dans un climat de paix. Ce climat de paix selon lui, prend forme par l’action collective de toutes les composantes sociales et politiques du pays.

Le silence du gouvernement

Mais selon ‘’Sphinx de Douakro’’ jusqu’à ce moment, le gouvernement n’a entrepris aucune action en vue d’apporter des « réponses efficaces aux dérives constatées et dénoncées, régulièrement » par lui-même. C’est pour cela qu’il estime que l’heure est venue d’agir pour que les différentes composantes de la vie sociale et politique du pays rejouent leur rôle d’acteurs de cohésion nationale pour l’essor de la démocratie et de l’Etat de droit.

En outre, pour que la victoire au soir du 31 octobre 2020 soit du côté de son parti le PDCI, Henri Konan Bédié a convié tous ses partisans à consentir à tous les sacrifices en entretenant « constamment la flamme du parti sur le terrain ». En effet, pour que cette victoire soit effective, le président du PDCI-RDA a invité ses partisans à observer certaines attitudes. Il s’agit principalement de la vigilance sur le terrain politique, d’une forte mobilisation au moment opportun et d’une unité indéfectible qui puisse garantir la reconquête du fauteuil présidentiel.

L’acquisition des pièces électorales

Le président Bédié a par ailleurs exhorté les militants à ne « jamais céder aux manœuvres d’intimidations, de provocations, en tout genre, d’où qu’elles viennent ». De même, l’ancien chef d’Etat, a réitéré la nécessité pour eux de se rendre sur le terrain pour « encadrer, organiser et accompagne » les « braves populations dans l’acquisition de toutes les pièces requises afin qu’elles puissent exprimer leur droit de vote ».