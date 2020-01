Ce mercredi, les démocrates de la Chambre clôturaient le premier des trois jours au cours desquels se dérouleraient les plaidoiries dans le procès de destitution du président Trump au Sénat. Pour Le représentant Adam Schiff, qui dirige les poursuites du Congrès contre le président ; la procédure en destitution avait été mise en place par les pères fondateurs des USA pour justement contrôler un exécutif qui serait tenté d’abusé de son fauteuil à des fins personnels ; et parce Donald Trump avait péché de ce point de vue, il devait être démis de ses fonctions.

Abus de fonction et Obstruction au Congrès

Le représentant Adam Schiff, n’aurait pas été choisi au hasard pour conduire l’accusation du Congrès devant le Sénat. L’Elu californien avait été parce qu’il présidait le comité du renseignement, au premier rang, lors des entretiens avec des témoins clés en en rapport avec le dossier. Pour le représentant Californien, la « tricherie » chez le président Trump avait presque été érigée en modèle de conduite ; depuis l’ingérence russe dans les élections de 2016, jusqu’à celle ukrainienne qu’il aurait sollicité et pour laquelle, « ils se retrouvaient tous au Sénat ce jour » ; en passant par celle que Trump avait lui-même déclaré en octobre dernier, vouloir solliciter de la Chine.

Durant deux heures d’affilée, l’élu démocrates Schiff avait exposé les « faits ». Le président Trump et son conseil, dont son avocat Rudy Giuliani, auraient tenté d’obtenir de Kiev des documents compromettants et l’ouverture d’une enquête, sur un rival potentiel, Joe Biden et un membre de sa famille, son fils, Hunter. Et pour ce faire, le président Trump n’aurait pas hésité, usant de sa position pour exercer des pressions sur le pays en gelant des millions de dollars de subsides militaires « à un allié stratégique en guerre avec la Russie » alors même que le Congrès avait à cet effet déjà donné son aval. Des actions qui si elles avaient abouties aurait suffi à salir l’image d’un concurrent aux élections, et servi sa propre réélection.

Dans le cas d’espèce donc, avait expliqué le représentant démocrate ; « L’inconduite du président ne peut être décidée dans les urnes, car nous ne pouvons être assurés que le vote sera équitablement gagné ». D’où l’importance selon Schiff de démettre Trump de ses fonctions. Car avait ajouté, le représentant, si le Sénat n’entérinait pas cette destitution, les actions du président pourraient modifier « de façon permanente l’équilibre des pouvoirs entre les branches du gouvernement ; invitant les futurs présidents à fonctionner comme s’ils n’étaient pas comptables de leurs actes, au-dessus de la surveillance du Congrès et de la loi ».