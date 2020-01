Les prochaines élections en Côte d’ivoire, seraient prévues pour Octobre prochain. Et A neuf mois de ces échéances, l’actuel président du pays, Alassane Ouattara, n’avait toujours pas fait savoir s’il avait ou pas l’intention de se représenter. Le président ivoirien alors qu’il prononçait, ce mardi, au Royal Institute of International Affairs de Londres, un discours sur «comment garantir la stabilité et l’inclusion» lors des prochaines élections, avait déclaré se donner la latitude jusqu’en Juillet pour se prononcer sur sa propre re-candidature.

Ouattara se donne jusqu’en Juillet

Le 30 Octobre 2016, La Côte d’ivoire adoptait la quatrième constitution de son histoire et le pays entrait dans la troisième république. Une nouvelle constitution qui induisait des changements importants comme la suppression de la limite d’âge. Du coup le président Ouattara qui en était à son second et dernier mandat au moment de l’adoption de la nouvelle constitution, pouvait gaiement se représenter pour deux autres mandats.

Mais en Décembre, lors du rassemblement des « houphouétistes » à Yamoussoukro pour la commémoration du décès du ‘’père fondateur’’ de la Côte d’ivoire, Houphouët-Boigny ; le président Ouattara avait laissé entendre que même si la nouvelle constitution le lui permettait, il ne se porterait candidat que si ses adversaires traditionnels, Henri Konan Bédié du PDCI et Laurent Gbagbo du FPI se présentaient également. Alors même que son ancien ‘’poulain’’ Soro guillaume, celui –là même qui l’avait aidé à défaire ces deux adversaires, s’était déjà lui déclaré candidat.

Or des deux personnalités citées, seule la candidature de M. Bédié était la plus probable. Laurent Gbagbo attendant lui toujoiurs, en Belgique, le quitus de La Haye pour pouvoir rentrer en Côte d’ivoire. Au sommet “Royaume-Uni-Afrique sur l’investissement” de Londres, Alassane président du RHDP ; avait donner une date butoir pour l’annonce de sa candidature, juillet 2020, soit trois mois avant les échéances électorales. Cependant pour nombre d’observateurs, il ne faisait aucun doute que pour le RHDP, la personne de Ouattara comme candidat du parti , était et de loin la plus plausible.