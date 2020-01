Dans deux semaines, auront lieu les premiers votes concernant la primaire démocrate. L’occasion pour les candidats de se mettre une dernière fois en ordre de marche, après une campagne forte en rebondissements. Aujourd’hui, comme il est de coutume, le New York Times, ainsi que d’autres médias américains, a d’ailleurs dévoilé qui il allait supporter pour ces élections.

Et surprise, ce sont les sénatrices Elizabeth Warren et Amy Klobuchar qui l’emportent. Une nouvelle inattendue, car le quotidien américain n’a visiblement pas été en mesure de départager les deux femmes, même s’il apparaît clair qu’à ce stade, seule Warren dispose d’une réelle chance de l’emporter. Progressiste, cette dernière est donc supplée par la plus modérée Klobuchar. Deux approches sensiblement opposées de la société et de l’économie, qui ont toutefois le mérite d’être étudiées et comprises.

Warren et Klobuchar, dans les petits papiers du NYT

Ainsi, Elizabeth Warren, considérée comme de la gauche dure, dispose d’un avantage certains, son expérience. Sa capacité à rassembler au sein même de son propre parti et surtout, à trouver un terrain d’entente avec ses paires, quand bien même il y a des désaccords, ont fait d’elle une experte en communication. Ses coups de butoirs à l’encontre des GAFA et ses punchlines bien senties ont fait d’elle l’une des favorites à l’investiture, au contraire d’une Klobuchar qui, malgré un programme qui tient la route, apparaît bien en retrait, se positionnant entre la 6e et la 8e position en fonction des sondages.

Buttigieg, future star de la politique

Pete Buttigieg lui, figure également dans les petits papiers du NYT, mais son manque d’expérience lui joue des tours. Toutefois, il n’est, à n’en pas douter, l’une des futures grandes stars de la politique américaine. Un duo, presque trio, parfaitement étudié donc, qui a toutefois peu de chances d’aller au bout, Biden et Sanders faisant clairement la course en tête. En revanche, le quotidien américain souhaite toutefois croire en les chances de la première nommée, estimant que malgré quelques embûches, il fallait croire en la possibilité de voir Elizabeth Warren, réussir à se faire un trou lors des premiers votes.