Ultra conservateur, l’ancien conseiller à la sécurité nationale auprès du président Trump, John Bolton, continue de faire trembler la Maison Blanche. Depuis son départ, ce dernier s’est effectivement fait discret mais la procédure de destitution lancée à l’encontre du président Trump pourrait bien le faire revenir sur le devant de la scène.

En effet, le New York Times a récemment révélé un extrait du prochain ouvrage de Bolton, ce dernier affirmant que Trump lui aurait avoué avoir bel et bien mis en balance l’aide militaire ukrainienne de 400 millions de dollars, dans le cadre de sa demande d’ouverture d’enquête sur les Biden. Forcément, cela fait mal à Trump qui se retrouve cloué au pilori, d’autant que de plus en plus d’élus républicains se demandent s’il ne serait pas une bonne idée d’entendre l’ancien conseiller au cours d’une audition qui serait réalisée au Sénat.

Trump recadre John Bolton

Une audition que Bolton serait d’ailleurs prêt a faire, si et seulement si, il était formellement invité par les élus. De quoi faire trembler l’actuel pensionnaire de la Maison Blanche, même s’il paraît peu probable que les républicains décident de le destituer. Toutefois, comme il en a l’habitude, Trump a décidé de prendre les devants. Ainsi, s’il envisage d’empêcher de faire témoigner Bolton en mettant en avant les discussions secrètes entre la présidence et le conseiller, ce dernier a profité de l’occasion pour attaquer directement son ancien collaborateur.

Mais que va faire le Sénat américain ?

Selon lui, il serait ainsi ridicule de voir Bolton venir témoigner contre lui alors que, comme l’affirme le président Trump, ce dernier l’a tout simplement supplié afin d’obtenir un poste auprès du gouvernement. Si les relations entre Bolton et Trump ont souvent été cordiales, ce dernier n’a toutefois pas hésité à le renvoyer à la suite de profonds désaccords notamment au sujet des questions nord-coréennes et iraniennes. Connu pour ses positions fortes, Bolton était considéré comme le pilier de la stratégie américaine sur de nombreux sujets, prônant une doctrine de fermeté.