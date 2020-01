Donald Trump n’a pu s’empêcher de se moquer du sénateur afro-américain du New Jersey Cory Booker qui a annoncé son retrait de la course pour la présidentielle américaine. Cette annonce d’abandon de la course à l’investiture démocrate intervenue ce lundi 13 janvier a visiblement réjoui le milliardaire républicain.

“Maintenant je peux enfin dormir tranquille”

Sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’actuel locataire de la Maison Blanche candidat à sa propre succession a laissé un message plutôt teinté d’ironie. Il indique que malgré le bas niveau auquel, le démocrate se situait, il avait peur de l’affronter.

« Très grosse nouvelle de dernière minute (je plaisante): Booker, qui était autour de zéro dans les sondages, vient de quitter la course à la primaire démocrate. Maintenant je peux enfin dormir tranquille. J’étais teeellement inquiet de devoir l’affronter un jour en duel » s’est-il moqué.

Dans sa déclaration intervenue le lundi, le prétendant à la présidence américaine avait expliqué les différentes raisons qui ont motivé cette option qu’il a faite. Il indique notamment qu’à cette étape de la campagne électorale, sa candidature a besoin de financement pour poursuivre l’aventure. Il fait remarquer qu’il ne pourra participer à la prochaine scène de débat pour défendre ses idéaux.

“Nous avons besoin de plus d’argent”

« Notre campagne a atteint le point où nous avons besoin de plus d’argent pour l’intensifier […] – de l’argent que nous n’avons pas, et de l’argent qui est plus difficile à réunir parce que je ne serai pas sur la prochaine scène de débat et parce que l’affaire urgente de la destitution me gardera à juste titre à Washington » a-t-il notamment apporté comme explication

« Je me suis lancé dans cette course pour gagner, et j’ai toujours dit que je ne continuerais pas s’il n’y avait plus de chemin vers la victoire. » poursuit-il. Selon les exigences qui sont faites aux candidats, ils doivent avoir reçu à cette étape au moins la contribution de 225 000 donateurs. Mais Cory Booker a visiblement reçu moins de soutiens dans la course.